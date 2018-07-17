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Трое жителей Приморья предстанут перед судом за дерзкое нападение на таксиста

Водитель выпрыгнул на ходу из машины, чтобы спастись

17 июля, PrimaMedia. Трое жителей Приморья предстанут перед судом за дерзкое нападение на таксиста. Они обвиняются по трем статья УК РФ (покушение на убийство, угон и разбой), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

По версии следствия, фигуранты, находясь в поселке Тимофеевка в состоянии алкогольного опьянения, договорились напасть и убить таксиста, чтобы угнать его автомобиль и доехать на нем в Уссурийск.

Реализуя задуманное, они вызвали такси, на котором перемещались по населенному пункту. В процессе поездки один из фигурантов ударил водителя ножом в область шеи, повредив трахею, остальные стали наносить удары металлическим прутом по голове и телу.

В попытке сохранить себе жизнь потерпевший сообщил нападавшим ложные сведения о том, что на его банковской карте имеется большая сумма денег.

Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, злоумышленники приехали в поселок Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Проезжая по оживленной улице, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Прокурором Кавалеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ольгинского района, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный с применением насилия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.

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