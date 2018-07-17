17 июля, PrimaMedia. Трое жителей Приморья предстанут перед судом за дерзкое нападение на таксиста. Они обвиняются по трем статья УК РФ (покушение на убийство, угон и разбой), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.
По версии следствия, фигуранты, находясь в поселке Тимофеевка в состоянии алкогольного опьянения, договорились напасть и убить таксиста, чтобы угнать его автомобиль и доехать на нем в Уссурийск.
Реализуя задуманное, они вызвали такси, на котором перемещались по населенному пункту. В процессе поездки один из фигурантов ударил водителя ножом в область шеи, повредив трахею, остальные стали наносить удары металлическим прутом по голове и телу.
В попытке сохранить себе жизнь потерпевший сообщил нападавшим ложные сведения о том, что на его банковской карте имеется большая сумма денег.
Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, злоумышленники приехали в поселок Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Проезжая по оживленной улице, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
Прокурором Кавалеровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ольгинского района, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный с применением насилия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.