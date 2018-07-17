До матча осталось

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян. Фото: Анна Коростелева

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян

В поисковую выдачу попали данные клиентов банка, включая сканы паспортов

17 июля, PrimaMedia. В скандальной истории оказался замешан "Яндекс" — в поисковую выдачу попали личные данные клиентов Сбербанка, РЖД, а также дептранспорта Москвы. Сбербанк и "поисковик" прокомментировали утечку данных, сообщает ИА AmurMedia.

В поисковой выдаче "Яндекса" были обнаружены личные данные россиян, включая сканы паспортов, данные о банковских платежах, авиа и железнодорожные билеты. Утечку обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев и сообщил об этом, прилагая скрины на своей странице в Facebook.

Утечку прокомментировали в "Яндексе", указав, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла. О том, чтобы содержимое тех или иных страниц не попало в поисковые системы, может позаботиться владелец сайта или вебмастер, пишет "Коммерсант". Таким образом, ответственность за раскрытие личных данных "Яндекс" возложил на владельцев сайтов, где они были размещены.

В Сбербанке "Коммерсанту" заявили, что проводят разбирательство по данной ситуации, добавив, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, в поисковой выдаче не было.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

«Солид Банк» запускает новый интернет-банк SolidPAY

16 июля, 15:15

Сбербанк и «Тинькофф Банк» запускают переводы по номеру мобильного телефона

16 июля, 10:50

Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян

13 июля, 09:30

ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса

12 июля, 10:45

«Примсоцбанк» значительно снизил ставки по рефинансированию бизнес-кредитов

12 июля, 10:05
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

16 июля, 07:55

Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов

16 июля, 19:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

16 июля, 10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

06:10

Комитет Госдумы РФ одобрил повышение пенсионного возраста в России

10:45

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян
Насладиться летним меню и встретить закат во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia