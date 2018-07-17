Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян. Фото: Анна Коростелева

В поисковую выдачу попали данные клиентов банка, включая сканы паспортов

17 июля, PrimaMedia. В скандальной истории оказался замешан "Яндекс" — в поисковую выдачу попали личные данные клиентов Сбербанка, РЖД, а также дептранспорта Москвы. Сбербанк и "поисковик" прокомментировали утечку данных, сообщает ИА AmurMedia.

В поисковой выдаче "Яндекса" были обнаружены личные данные россиян, включая сканы паспортов, данные о банковских платежах, авиа и железнодорожные билеты. Утечку обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев и сообщил об этом, прилагая скрины на своей странице в Facebook.

Утечку прокомментировали в "Яндексе", указав, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла. О том, чтобы содержимое тех или иных страниц не попало в поисковые системы, может позаботиться владелец сайта или вебмастер, пишет "Коммерсант". Таким образом, ответственность за раскрытие личных данных "Яндекс" возложил на владельцев сайтов, где они были размещены.

В Сбербанке "Коммерсанту" заявили, что проводят разбирательство по данной ситуации, добавив, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, в поисковой выдаче не было.