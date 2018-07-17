Алексей Вишнёв: «Уссурийские мельницы» – надежная поддержка экспортеров зерна

Элеватор. Фото: предоставлено ООО "Уссурийские мельницы"

Директор уникального в регионе предприятия рассказал о возможностях логистики сельскохозяйственных культур с помощью сухого зернового порта

17 июля, PrimaMedia. Возобновив несколько лет назад работу элеватора, ООО "Уссурийские мельницы" предоставили возможность сельскохозяйственным компаниям воспользоваться уникальной для Приморья инфраструктурой, предназначенной для длительного хранения зерна, а также поспособствовали налаживанию его экспорта. О том, какие положительные изменения претерпело предприятие, какие планы предстоит реализовать, как осуществляется поддержка экспортеров зерна, рассказал директор ООО "Уссурийские мельницы" Алексей Вишнёв.



Алексей Александрович Вишнёв. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

— Алексей Александрович, на протяжении нескольких лет с интересом наблюдаем за возрождением ООО "Уссурийские мельницы", расскажите о текущей ситуации на предприятии, каких результатов достигли?

— Да, действительно, проделанную работу нашего коллектива, начиная с 2014 года, можно назвать возрождением предприятия с большой буквы. В 2016 году компания начала предоставлять комплексные услуги элеватора. Прошло сравнительно не так много времени, но результаты заметны.

В прошедшем сельскохозяйственном 2017-2018 году на предприятии продолжилась замена основного производственного оборудования. Сейчас не буду углубляться в технические нюансы, отмечу, что ввод в эксплуатацию нового российского оборудования позволил элеватору значительно увеличить оборот зерна. По итогам прошедшего года мы вышли на показатель 70 тысяч тонн, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Ежесуточный объем приемки зерна, которого добились на данном этапе, 2 тысячи тонн, столько же – ежесуточная отгрузка. Зерновая сушилка способна обработать до 650 тонн в сутки.

Были отработаны различные технологические процессы по приемке, сушке, очистке и отгрузке различных видов сельскохозяйственных культур: кукурузы, сои, пшеницы, а также комбикорма. Накоплен опыт, повысилась квалификация специалистов.

Ряд партнеров по достоинству оценили возможности нашего комплекса при экспортных поставках зерна через порты Приморского края.



Галерея транспортера зерна. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

— Какой положительный эффект для российского сельского хозяйства можно ожидать от деятельности элеватора в городе Уссурийске, отдаленного от портов Приморского края на сто и более километров?

— Сельское хозяйство многих регионов России всегда было, есть и будет ключевой отраслью экономики. Возросший интерес иностранных компаний к российскому зерну стимулирует темпы развития отечественного сельскохозяйственного направления, в том числе, ориентированного на экспорт зерновых культур. С 2016 года Россия впервые в современной истории стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт. Зерно может стать одним из основных источников экспортных доходов нашей страны. В настоящее время логистика через Дальний Восток России для зернобобовых в страны АТР ограничена экспортом через сухопутные пункты пропуска в Китай, а морские порты с соответствующей инфраструктурой для перевалки отсутствуют, что затрудняет выход российских сельхозпроизводителей и крупных трейдеров зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Существующие портовые мощности Приморского края не могут обеспечить значительных объемов для перевалки зерна, а качество и стоимость услуг не всегда удовлетворяют экспортеров.

ООО "Уссурийские мельницы" имеет возможность предоставить компаниям Сибири и Дальнего Востока России, заинтересованным в экспорте зерна через порты Приморского края, комплекс услуг по приемке зерна железнодорожным и автомобильным транспортом, накоплению судовых партий, хранению и отгрузке зерновых по типу "сухого зернового порта".

— Получается, что зерно поступает в город Уссурийск на элеватор ООО "Уссурийские мельницы". А как оно попадет в порт, например, Владивостока?

— Морские порты заинтересованы в быстром обороте грузов. Долгосрочное накопление партии, переходящее в хранение, в случае с зерном, неинтересно ни порту, ни грузоотправителю, т.к. близость к воде для зерна губительна, оно быстро теряет свое качество, зачастую безвозвратно. Задача "сухих портов", в данном случае зернового — накапливать судовые партии зерна и в нужный момент осуществить залповую отгрузку партии автомобильным транспортом в морской порт, чтобы судно стояло под погрузкой не более 2-3 суток.



Галерея транспортера зерна. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

— Зачем такие сложности, разве не проще привезти зерно сразу в порт?

— До настоящего времени кардинального решения вопроса по сквозной логистике зерна в порт нет. Причин много. Остаются нереализованными проекты портовых зерновых терминалов. Действующие технологии перегрузки зерна с причала в судно не всегда удовлетворяют требованиям экспортеров. Возникают сложности с подачей-уборкой вагонов с зерном по железной дороге.

Что касается строительства зерновых терминалов в порту для прямой доставки зерна из континентальной части России, то реализация такого проекта без полного производственного комплекса по очистке, сушке, подработке на причале является весьма рискованным предприятием.

— Почему, ведь зерно по железной дороге отгружается согласно требованиям ГОСТов?

— Дело в том, что плечо доставки из Сибири около 5-6 тыс. км. С зерном в пути может произойти все что угодно. Когда некондиционное зерно придет в порт, оно не сможет быть отгружено на судно, его необходимо просушить, очистить, а если такой возможности на причале нет, что с ним делать?

— Но в морских портах Приморского края пока нет зернового терминала.

— Да, это является нашей приоритетной задачей — чтобы он появился, работая с привязкой к "сухому зерновому порту", и каждый сегмент логистической цепочки занимался своим делом. А пока его нет, мы совместно с нашими партнерами отработали схему доставки зерна с элеватора в порт с использованием специализированных контейнеров для сыпучих грузов. При данной технологии происходит минимальное и краткосрочное накопление зерна в контейнерах на причале лишь для страховки, на случай сбоя автомобильной доставки контейнеров с зерном. Основная часть зерновой партии отгружается прямо "с колес" в судно, без хранения на территории порта. В существующих условиях данная схема позволяет максимально сохранить качество зерна и существенно сократить затраты на логистику, что дает дополнительное преимущество российским сельхозпроизводителям при экспорте их продукции.



Зерно. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

— Какие цели ставите на предстоящий сезон?

— Потенциал предприятия огромен, но и Москва не сразу строилась. Цель предприятия в предстоящий сезон, как минимум, выйти на увеличение показателей в два раза. Продолжится работа над повышением объема единовременного хранения зерна на предприятии. Расширяется география партнерских связей. Уже достигнуты договоренности с элеваторами Сибири о включении в экспортную логистику пшеницы через площадку ООО "Уссурийские мельницы". Нужно отметить, что запросы сибиряков приятно поражают объемами. Это вселяет уверенность в выбранном векторе развития предприятия и подтверждает востребованность услуг "сухого зернового порта" на региональном сельскохозяйственном рынке.

— Что можете сказать вашим потенциальным и реальным партнерам?

— Будем рады, если "сухой зерновой порт" ООО "Уссурийские мельницы" станет полезным для наших партнеров в развитии экспортных поставок зерна и других товаров через порты Приморского края. Мы открыты для диалога и сотрудничества.