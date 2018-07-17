Итоги летней спартакиады подвели в приморском филиале ДРСК

Спартакиада. Фото: пресс-служба ДРСК

Участники состязались в волейболе, теннисе, шахматах, плавании, гиревом спорте и легкой атлетике

17 июля, PrimaMedia. XIII летняя спартакиада завершилась в "Приморских электрических сетях". Спортивные соревнования прошли в Центре физической культуры и спорта города Артема и на стадионе Угольщик. Участники состязались в волейболе, теннисе, шахматах, плавании, гиревом спорте и впервые в легкой атлетике Мужчины и женщины до 40 лет бежали короткую дистанцию на 60 метров, после 40 лет – дистанцию на 2 км, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Соревнования проходили между пятью командами, представляющими четыре структурных подразделения филиала и аппарат управления.

Третий год подряд победителем соревнований и обладателем Кубка спартакиады стала команда структурного подразделения "Приморские южные электрические сети", второе место завоевала команда аппарата управления, третьими стали представители СП "Приморские западные электрические сети".

Спартакиада. Фото: пресс-служба ДРСК Спартакиада. Фото: пресс-служба ДРСК Спартакиада. Фото: пресс-служба ДРСК 1 / 3

Победители спартакиады — спортсмены "Приморских южных электрических сетей" – стали сильнейшими в волейболе, беге среди женщин и мужчин на короткой дистанции, плавании среди женщин и мужчин, в теннисе среди мужчин и шахматах среди женщин. Сразу две награды наивысшего достоинства принесла команде специалист по противопожарной профилактике СП ПЮЭС Ольга Лобачева, которая показала лучшее время в плавании и беге.

Три сотрудника приморского филиала АО "ДРСК" отправятся в Сочи защищать честь компании на общекорпоративной спартакиаде ПАО "РусГидро": Алексей Болош, ведущий инженер СДТУ – по бегу, Ольга Сивкова, бухгалтер сектора прочих расчетов — по настольному теннису и Ольга Лобачева – по плаванию.

По завершении спартакиады команде-победительнице вручили кубок, а всех участников, занявших призовые места, наградили грамотами, медалями и призами.