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Депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко провела прием граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко провела прием граждан

Жители волновали вопросы, касающиеся ремонта детского сада, благоустройства, капитального ремонта

17 июля, PrimaMedia. Ремонт детского сада, вопросы благоустройства, капитального ремонта и другие темы были затронуты во время очередного приёма граждан, который провела на территории городского округа Спасск-Дальний депутат Законодательного собрания Приморского края Татьяна Косьяненко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

На встрече с избирателями рассматривались важные для данной территории вопросы: завершение реконструкции детского сада по ул. Матросова, 8; ремонт дорог общего пользования; капитальный ремонт кровель МАУ ГЦНК "Приморье" и многоквартирных домов; благоустройство придомовых территорий; оплата труда сотрудников муниципальных образовательных организаций.

"Для меня нет разграничений: относится вопрос к категории местного или краевого значения. Проблемы решаются, если их решать. Стараюсь помочь каждому, кто ко мне обращается. Я считаю, что личная вовлечённость депутата в решение насущных проблем – это залог успеха в реализации интересов и законных требований избирателей, а именно на это ориентирована моя работа в комитете Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан", — отмечает Татьяна Косьяненко.

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