Депутат ЗС ПК Татьяна Косьяненко провела прием граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Жители волновали вопросы, касающиеся ремонта детского сада, благоустройства, капитального ремонта

17 июля, PrimaMedia. Ремонт детского сада, вопросы благоустройства, капитального ремонта и другие темы были затронуты во время очередного приёма граждан, который провела на территории городского округа Спасск-Дальний депутат Законодательного собрания Приморского края Татьяна Косьяненко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

На встрече с избирателями рассматривались важные для данной территории вопросы: завершение реконструкции детского сада по ул. Матросова, 8; ремонт дорог общего пользования; капитальный ремонт кровель МАУ ГЦНК "Приморье" и многоквартирных домов; благоустройство придомовых территорий; оплата труда сотрудников муниципальных образовательных организаций.

"Для меня нет разграничений: относится вопрос к категории местного или краевого значения. Проблемы решаются, если их решать. Стараюсь помочь каждому, кто ко мне обращается. Я считаю, что личная вовлечённость депутата в решение насущных проблем – это залог успеха в реализации интересов и законных требований избирателей, а именно на это ориентирована моя работа в комитете Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан", — отмечает Татьяна Косьяненко.