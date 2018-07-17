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Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть. Фото: ИА PrimaMedia

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть

Чтобы этого избежать, власти Приморья просят правительство профинансировать ремонт запасной полосы

17 июля, PrimaMedia. Одну из взлетно-посадочных полос международного аэропорта Владивосток могут временно закрыть в 2022 году, когда подойдет срок ее капитального ремонта. Чтобы воздушная гавань не прекращала своей работы, глава Приморья Андрей Тарасенко предлагает реконструировать вторую полосу аэродрома Кневичи. С соответствующим предложением врио губернатора обратился в правительство РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы. Одна из них – действующая – построена в 2011 году в преддверие саммита АТЭС во Владивостоке. Тогда протяженность полосы была увеличена до 3,5 километров, что позволило принимать все типы воздушных судов. Плановый срок ее капительного ремонта наступит в 2022 году. Ремонт займет от 1 до 1,5 лет, и на этот период аэропорт она не сможет принимать воздушные суда.

Вторая полоса построена еще в 1985 году и закрыта для эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году.

Обращение с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму "Развитие транспортной системы России" направил глава Приморья в правительство РФ.

В обращении Андрея Тарасенко говорится, что для непрерывной работы аэропорта необходимо провести реконструкцию полосы №2 с 2019 по 2022 годы.

"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу "Развитие транспортной системы России", – говорится в обращении.

Напомним, планы по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Владивосток глава Приморья ранее уже обсуждал с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

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