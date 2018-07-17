Приморцы обращаются в парламент и с житейскими проблемами, и с глобальными вопросами

Прием граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Только за полгода в адрес председателя ЗС ПК Александра Ролика направлено 230 обращений

17 июля, PrimaMedia. 230 обращений поступило от приморцев на имя председателя Законодательного собрания края Александра Ролика и в ходе личных приемов граждан только за первую половину текущего года. Это и конкретные житейские проблемы, и более глобальные вопросы, которые затрагивают интересы многих приморцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Так, например, на личном приеме граждан в общественной приемной партии "Единая Россия" старшая по дому из п. Заводской Фатима Солар попросила оказать содействие в сносе полуразрушенного жилого дома по ул. Ленинградской. Она рассказала, что этот дом еще в 2010 году был признан аварийным и расселен. И тех пор руины дома не только отравляют вид из окон местных жителей, но и служат прибежищем для стаи бездомных собак, а с наступлением каникул сюда стали заглядывать дети, гуляющие без присмотра. Предупредительная лента и надпись "Опасно. Не входить!" их не останавливает.

Вопрос о том, какие меры для решения этого вопроса планируют предпринять органы местной власти и в какие сроки это будет сделано, спикер Заксобрания попросил разъяснить председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Баделя, который также был приглашен для участия в приеме граждан.

Он пояснил, что в настоящее время завершаются работы по определению стоимости сноса строения, на одно из ближайших заседаний городской думы будет вынесен вопрос о проведении бюджетной корректировки для включения этой суммы в расходную часть бюджета, после чего дом будет сразу демонтирован. Александр Ролик подчеркнул, что вплоть до полного решения, вопрос останется у него на контроле.

Представитель молодежных парламентских структур Мария Логунова на прием председателя Законодательного собрания края Александра Ролика пришла с готовыми предложениями по совершенствованию краевого законодательства.

"Сейчас мы работаем над изменениями и дополнениями в закон о молодежной политике на основе тех предложений, которые прозвучали на площадках прошедшей в этом году молодежной парламентской ассамблеи", – рассказала Мария Логунова.

Одно из них — внести в закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ "О молодежной политике в Приморском крае" дополнения, предусматривающие оказание содействия развитию краевого движения КВН и студенческим отрядам. "Это, в частности, позволит им получать грантовую поддержку", – подчеркнула Мария Логунова.

Она также рассказала, что документ планируется предварительно обсудить на открытых заседаниях молодежных парламентских структур в муниципалитетах, после чего представить на рассмотрение Совета молодых депутатов при Законодательном собрании Приморского края.

"Думаю, что это вполне вам по силам", — отметил Александр Ролик и проконсультировал, какие конкретно шаги необходимо предпринять представителям молодежного парламента, чтобы воплотить свои идеи в законопроект.

"Жители края приходят на личный прием и пишут обращения, когда сталкиваются с проблемами, решение которых требует депутатского вмешательства, а подчас и законодательных корректировок. Этот живой диалог с участием представителей местных органов власти позволяет "держать руку на пульсе": вовремя отслеживать волнующие граждан проблемы и добиваться их решения. Очень часто вопросы приморцев становятся предметом рассмотрения на рабочих группах с участием органов власти и депутатов, ложатся в основу конкретных предложений по изменению краевого законодательства, – подчеркнул председатель Законодательного собрания Александр Ролик. — Например, совсем недавно на основе многочисленных обращений граждан были внесены корректировки в закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных". Они подготовлены главой края в ответ на обращение законодателей с просьбой вмешаться в проблемную ситуацию и предусматривают увеличение субвенций муниципалитетам на данные цели, привлечение к решению проблемы социально-ориентированных НКО и ряд других моментов, которые должны снизить остроту проблемы".