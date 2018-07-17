Центробанк предупредил о предстоящем росте цен. Фото: Александр Ратников

Из-за повышения НДС вырастет в цене 70% товаров из потребительской корзины

17 июля, PrimaMedia. Центробанк предрек грядущее повышение цен из-за роста НДС. Аналитики Банка России прогнозируют рост цен на 70% товаров из потребительской корзины, передает ИА AmurMedia.

По данным аналитиков, стоимость товаров может увеличиться на 0,8−1,25 процентного пункта (п.п.). В прогнозе ЦБ отмечается, что под налогообложение основной ставкой НДС подпадает около 70% стоимости потребительской корзины.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал каким будет повышение цен, вызванное ростом НДС. По его словам, инфляция, спровоцированная ростом НДС, составит не более 1,5%. Таким образом, общий рост инфляции, включая прогнозные на этот год 3%, после роста НДС составит порядка 4-4,5%, выразил уверенность глава Минфина.

Между тем, ряд аналитиков считают такой прогноз слишком оптимистичным. По мнению экспертов по налогам, повышение НДС более, чем на 10 % — с 18 до 20 п.п. — как прямо, так и косвенно приведет к росту цен на самые главные товары (продукты питания, бензин, хозтовары). Рост цен, утверждают эксперты-"реалисты", в среднем составит 7-10%, общий уровень инфляции в следующем году может достичь 15%.

Как сообщалось ранее, правительство РФ планирует направить доходы от повышения НДС на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования.

По предварительным расчетам, сумма доходов от роста НДС составит около 600 млрд рублей в год.