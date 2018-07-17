Нужна дверь, а времени нет? Есть интернет! – onlinе сервис в компании «Дверь Город»

Каталог. Фото: Корр. ИА AmurMedia

Жители дальневосточных регионов могут приобрести любую дверь, не вставая с дивана

17 июля, PrimaMedia. Если вы не хотите попасть в плен собственного стремления к комфорту, который на время ремонта ох как за горами, то стоит остановиться, выдохнуть и никуда не бежать. Сегодня среди дальневосточников становится очень популярной возможность заказать онлайн не только товары для ремонта и строительства, но и разнообразные сопутствующие услуги. Любой дом или квартира начинается с двери. Как не вставая с дивана выбрать, заказать и получить надежную современную входную дверь, корр. ИА AmurMedia узнал в компании "Дверь Город".

Итак, в саму компанию ехать не нужно. Нужно только включить компьютер, открыть ноутбук или просто взять в руки смартфон – то есть, выйти в интернет и начать действовать.

Шаг 1 Зайдите на сайт



Зайдите на сайт компании "Дверь Город". Фото: Скриншот

Шаг 2 Выберите и закажите дверь

Выберите дверь и закажите. Фото: Скриншот Выберите дверь и закажите. Фото: Скриншот Выберите дверь и закажите. Фото: Скриншот Выберите дверь и закажите. Фото: Скриншот 1 / 4

На сайте компании представлен широкий ассортимент дверей любого назначения – для квартиры и коттеджа, входные и межкомнатные, для офиса и дома. Если вы точно знаете, какая дверь вам нужна и определились с ее выбором, вы можете просто выбрать ее в каталоге. Кстати, у каждой модели есть описание и указана стоимость за единицу.

Шаг 2.1 Закажите звонок или отправьте сообщение

Закажите звонок. Фото: Скриншот

Другой несложный и бесплатный способ – это заказать звонок. Сделать это можно, нажав в правом верхнем углу кнопку, которая так и называется — "Заказать звонок". После того, как вы напишите в форме ваше имя и номер телефона, специалист компании перезвонит вам, чтобы узнать, какая именно дверь или услуга вам нужна.

Отправьте сообщение. Фото: Скриншот Отправьте сообщение. Фото: Скриншот 1 / 2

Свои вопросы вы можете также задать в форме обратной связи. Для этого вам нужно перейти в пункт "Контакты", где внизу страницы вы с легкостью найдете эту форму. Как только специалисты компании "Дверь Город" получат ваше сообщение, они тут же свяжутся с вами и дадут ответ на все интересующие вас вопросы.

Шаг 3 Консультация по всем вопросам

Консультация специалиста. Фото: Скриншот Консультация специалиста. Фото: Скриншот 1 / 2

Если всё же нужна развернутая консультация специалиста с замерами и определением нужного размера двери на месте, вы можете вызвать мастера компании "Дверь Город" на дом. Для этого в первом же пункте меню "Компани" выберите пункт "Консультация" и узнайте подробнее о том, как пригласить специалиста. Или же позвоните по телефону +7 (4212) 93-14-10.

Шаг 4 Удобный платёж

Прайс-лист. Фото: Скриншот

Компания "Дверь Город" приятно удивляет политикой прозрачности в отношении к своим клиентам. Все цены, возможность рассрочки и бонусная программа описаны на сайте. Помимо цен на сами двери, каждый посетитель сайта без труда может найти также цены на установку всех типов дверей, отделку, а также работы, которые не входят в стоимость установки. Ознакомиться с перечнем услуг по монтажу и ценами на них можно, перейдя из пункта "Услуги" на страницу "Прайс на монтаж". Также в "Услугах" вы узнаете о возможности оформить рассрочку, о доставке и процедуре оплаты заказа.

Кстати, чтобы заплатить за товар или услугу, вам не придется идти в магазин или банк. При оформлении заказа вы можете совершить онлайн-платеж. По вашему желанию на указанный адрес электронной почты или любой из мессенджеров магазин вышлет вам счёт, который вы сможете оплатить с помощью интернет-сервисов. При этом вы получите чек, что гарантирует безопасность сделки. А доставят заказанную дверь прямо к вам домой.

Шаг 5 Заказанную дверь доставят по указанному адресу

Закажите услугу. Фото: Скриншот

— Мы осуществляем доставку не только по Хабаровску. Жители края, и даже других регионов обращаются к нам, чтобы приобрести надежную, качественную и безопасную дверь. Мы с радостью привезем заказ по удобному для покупателя адресу или в транспортную компанию, которую укажет покупатель, — уточник генеральный директор компании "Дверь Город" Мартин Ананян.

Учитывая простоту процедуры заказа, замера и доставки, необходимость бродить по строительным рынкам у затеявших ремонт отпадает. Возможность отовариться онлайн, безусловно, экономит не только время, но и нервы, а зачастую и деньги, ведь компания "Дверь Город" всегда готова проинформировать своих клиентов о скидках и акциях.

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 35 (для ООО "ДВ групп")

ОГРН 1092724003250