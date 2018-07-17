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Суд. Фото: pixabay.com

Трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийствах во Владивостоке

Преступления совершены в период с 2009 по 2011 годы

17 июля, PrimaMedia. Заместителем прокурора Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей края, которым предъявлено обвинение в соучастии двух убийств. Первое убийство они совершили совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Второе убийство было организовано одним из обвиняемых из-за отказа местного жителя продавать долю в своей квартире, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Первое убийство совершено в октябре 2009 года, они обманом заманили своего общего знакомого в гараж, расположенный в районе улицы Фадеева во Владивостоке.

Действуя на почве личных неприязненных отношений (из-за общения потерпевшего с представителями правоохранительных органов), они сначала избили его, а затем перевезли в район бухты "Безымянная" полуострова Назимова, где с помощью веревки задушили. После этого тело убитого скинули с обрыва и скрылись с места совершения преступления.

Второе убийство было организовано одним из обвиняемых из корыстных побуждений в связи с отказом местного жителя, проживавшего во Владивостоке, продавать ему долю в своей квартире.

Для осуществления задуманного злоумышленник в январе 2011 года вступил в преступный сговор со своим подельником – участником первого убийства, который, в свою очередь, привлек в качестве пособника третьего фигуранта.

Прибыв к дому "несговорчивого" хозяина квартиры, они выманили последнего из квартиры. Выбрав удобный момент, взявший на себя роль исполнителя преступления, произвел два выстрела в потерпевшего из обреза охотничьего ружья, в результате чего убил его.

В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Расследование осуществлялось следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

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