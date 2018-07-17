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Дождь. Фото: https://pixabay.com

Центральные районы Приморья заливает дождями

Только за прошедшие сутки на территории выпало более 50 мм осадков

17 июля, PrimaMedia. Количество интенсивных осадков в Приморье достигло критерия опасных явлений погоды. Штормовое предупреждение на сегодняшний день продолжает действовать для центральных районов Приморского края. Только за сутки здесь выпало более 50 мм осадков, сообщает ИА PrimaMedia.

— В последующие дни погода будет неустойчивой, локальные дожди будут продолжаться с различной интенсивностью. Несмотря на проливные дожди, в центральном районе будет сохраняться теплая погода, 23-28°С, — рассказал пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

По прогнозам синоптиков, во Владивостоке погода ожидается без существенных осадков, небольшой дождь возможен 19 июля. В пятницу, 20 июля, и в выходные дни вновь выглянет солнце.

В столице Приморья температура остается стабильной, днем — 20-22°С, ночью — 14-16°С.

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