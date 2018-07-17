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Форт Поспелова. Фото: ИА PrimaMedia

Спасать Владивостокскую крепость начнут с форта Поспелова на Русском острове

Администрация Приморья окажет помощь муниципалитету в восстановлении форта, предусмотрев на это субсидию в краевом бюджете на следующий год

17 июля, PrimaMedia. Реставрацию объектов Владивостокской крепости начнут с форта Поспелова на Русском острове, так как многие фрагменты этого сооружения хорошо сохранились. По предварительным подсчетам, на восстановительные работы всех объектов крепости, находящихся в муниципальной собственности, потребуется более 200 млн рублей. Администрация Приморья окажет помощь муниципалитету в восстановлении форта, предусмотрев на это субсидию в краевом бюджете на следующий год, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На территории Владивостока расположены 122 объекта Владивостокской крепости. Однако из-за того, что в течение многих лет их объекты не использовались и не охранялись, сейчас они находятся в полуразрушенном состоянии, ко многим нет подъездных путей.

Глава Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с председателем Думы Владивостока Андреем Бриком. Одной из главных тем разговора стала реставрация объектов Владивостокской крепости.

Председатель Думы Владивостока отметил, что проект восстановления объектов крепости уже размещен на сайте общественных инициатив. По его мнению, в ближайшие годы необходимо привести в порядок форт Поспелова, так как многие фрагменты этого сооружения хорошо сохранились.

"Придется собрать большое количество подписей, но я уверен, что нам это удастся, ведь люди поддерживают эту идею", – сказал он, добавив, что городские власти проинспектировали все объекты крепости, находящиеся в муниципальной собственности, в том числе Великокняжескую, Поспеловскую и Назимовскую батареи. На восстановление этих объектов по предварительным подсчетам потребуется более 200 млн рублей.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что реконструкция этих объектов действительно необходима, так как крепость является визитной карточкой Приморья.

"По всей России сейчас восстанавливают объекты воинской славы. Несколько лет назад привели в порядок Константиновскую батарею в Севастополе", – отметил глава края, предложив выбрать объект, который будет приведен в надлежащее состояние первым.

Глава региона подчеркнул, что администрация Приморья окажет помощь муниципалитету в восстановлении форта, предусмотрев на это субсидию в краевом бюджете на следующий год.

"Все сразу осилить не сможем, но вести эти работы поэтапно вполне возможно", – обозначил Андрей Тарасенко.

Кроме того, во время двусторонней встречи Андрей Тарасенко и Андрей Брик обсудили благоустройство городских территорий, проект реконструкции центральной площади Владивостока, строительство нового стадиона на 15 тысяч мест в районе Некрасовского путепровода, а также развязки в районе спорткомплекса "Фетисов Арена". В частности, речь шла об обустройстве дополнительных подъездов к парковке, возобновлении работы троллейбусного маршрута до станции "Океанская", который действовал до реконструкции федеральной трассы.

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