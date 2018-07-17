Новорожденный леопард в зоопарке Владивостока получил «премиальное» имя и опекунов

Леопардесса Стэфи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Подружку "пятнистого чуда" – щенка-спаниеля – хозяева мамы-кормилицы решили назвать Багирой (ФОТО)

17 июля, PrimaMedia. Новый хищник в зоопарке "Садгород", родившийся месяц назад у пары африканских леопардов, получил имя и опекунов. Покровители "пятнистого чуда" решили назвать кроху Стэфи, составив имя из "Тэфи" – награды российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств и "С" – означающее, что малышку выкормила спаниель, сообщает ИА PrimaMedia.

– Наши подписчики увидели пост в инстаграме, приехали, посмотрели малышку и захотели стать ее опекунами, то есть они будут платить определенную сумму в месяц. Кстати, взять шефство над любым животным в зоопарке и стать опекуном могут все желающие.

Имя для подружки нашей леопардессы выбрали хозяева спаниели, которая выкормила новорожденного хищника и своего щенка. Маленькую спаниель теперь зовут Багира из-за черного цвета шерсти, – рассказал ветеринар Виктор Агафонов.

Спаниель Шери стала мамой-кормилицей для леопарда. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопард Стэфи позирует перед камерами. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Маленький хищник с подружкой Багирой. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопард Стэфи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мама-кормилица. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопард Стэфи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопард Стэфи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, одним из самых последних радостных известий стало появление на свет второго детеныша у пары африканских леопардов Влада и Алены. В прошлом году 7 октября родилась Милаша, которую впоследствии вскормила золотистый ретривер Тэсси. Месяц назад 11 июня в семье молодых родителей снова произошло пополнение – еще одна малышка. Новая кроха далеко не ушла от сестры и также попала на воспитание к собаке. На этот раз в роли мамы-кормилицы спаниель Шери. А подругой для пятнистого чуда стала "дочка" собаки.

Ранее имена для леопардессы и ее подружки спаниеля сотрудники зоопарка планировали выбрать вместе с горожанами через опрос в инстаграме зоопарка. Но с появлением опекунов родилось и прекрасное имя для малышки.

Пока кроха активно растет и развивается вместе с подругой Багирой, уже пытается заигрывать: трется об ноги и тянет свою мордочку к лицу, когда сидит на руках. В меню хищницы произошли изменения, уже неделю она ест не только грудное молоко собаки, но и мелко нарезанные кусочки мяса.

– Первый месяц она питалась молоком собаки, уже неделю я приучаю ее к мясу. Постепенно даю телятину, говядину и индейку. Про ее будущую судьбу мы пока не думали, для нас важно, чтобы она подросла и окрепла. До полугода она точно будет жить здесь – в нашем доме, также как когда-то жила ее родная сестра Милаша, а дальше посмотрим, – поделился ветеринар.

Напомним, сейчас кошачье царство в зоопарке составляют: львица Астра и лев Бонифаций, четыре леопарда: месячная малышка, ее 9-месячная сестра, их родители Влад и Алена, и пять тигров: 2-месячный Тайган, 10-месячная Алекса, две взрослые дамы Амурка и Уссурка и белый тигр Маркиз.

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