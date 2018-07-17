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Лесные грибы. Фото: Pixabay.com

Спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу в Приморье

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное

17 июля, PrimaMedia. Спасатели нашли в районе села Славинка пропавшего 15 июля грибника. Мужчина 1954 года рождения провел в лесу практически сутки. Состояние приморца оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на регионального МЧС.

Мужчина в силу возраста обладал слабой мобильностью, периодически останавливался, когда собирал грибы. Так он и не заметил, как остался один в незнакомой части леса. Спасатели внимательно обследовали обнаруженного мужчину и передали его сотрудникам полиции. Позже гражданина доставили к месту проживания в село Летно-Хвалынское.

Напомним, что 15 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1954 года рождения, проживающего в селе Летно-Хвалынское Спасского муниципального района, который ушёл для сбора грибов и не вернулся.

Для оказания помощи полиции в поиске потерявшегося в лесу мужчины выехала группа спасателей Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Поисковые работы проводились в течение двух дней.

За время поиска было обследовано 10 кв. км лесного массива. К поисково-спасательным работам было привлечено 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

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