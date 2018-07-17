Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: ИА UssurMedia

Торжественное открытие прошло около храма Покрова Пресвятой Богородицы (ФОТО)

17 июля, PrimaMedia. В Уссурийске прошла церемония открытия мемориальной доски в память Августейшего визита Его Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича Николая Александровича. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Николая II и 100 лет со дня мученической кончины Царской семьи. Мемориальную доску установили на фасаде храма Покрова Пресвятой Богородицы, так как именно здесь во время своего путешествия Цесаревич побывал на богослужении, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: ИА UssurMedia Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: Владимир Савин 1 / 2

"Здесь ступала нога Цесаревича, это помнить мы будем всегда. Тут он был на богослужении, не забыть нам тот день никогда" — строки из стихотворения уссурийского поэта Сергея Топоркова тонко передают настроение всех жителей и гостей города, кто в это утро пришел к храму Покрова Пресвятой Богородицы.

Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: Владимир Савин Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: Владимир Савин Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: Владимир Савин 1 / 3

Сегодня, 17 июля, по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в память о пребывании Цесаревича Николая Александровича Романова, будущего Императора Всероссийского, установили мемориальную доску на фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске.

Церемония торжественного открытия мемориальной доски приурочена к празднованию 100-летия со дня мученического подвига святых Царственных страстотерпцев.

Мемориальная доска была изготовлена в местных мастерских на средства собранные неравнодушными жителями города. Немало времени было положено на поиски хорошего мастера, который смог бы достойно изобразить Цесаревича Николая Александровича Романова на мемориальной доске.

Николай II, ставший впоследствии Императором, изображен именно в том возрасте, в котором он прибыл на богослужение в Свято-Никольскую церковь, а теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы. Приезд состоялся в июне 1891 года.

Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: ИА UssurMedia Здесь ступала нога Цесаревича: в Уссурийске установили мемориальную доску Николаю II. Фото: Владимир Савин 1 / 2

— Открытие мемориальной доски было приурочено к юбилейной дате – 150 лет со дн рождения Николая Александровича Романова,100 лет со дня убиения царской семьи и 120 лет с того дня, как царь Николай даровал нашему городу Уссурийску статус "города". Хотелось бы, чтобы в этом принемал активное участие город, ведь Николай II очень много сделал для развития инфраструктуры и образования, для всех жителей города. К сожалению, у нас не особо об этом помнят, — поделился иерей Павел Моисеев.

Возложить цветы, помолиться и вспомнить о вкладе Цесаревича Николая Александровича Романова в развитие Уссурийска пришли не только прихожане церкви, событие объединило и тех, кто редко бывает в церкви.