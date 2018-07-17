Мэр Владивостока объявил о закрытии мусоросжигательного завода на Второй речке

Мусоросжигательный завод во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На дымящую возле микрорайона "Снеговая Падь" трубу общественность жаловалась даже лично Владимиру Путину

17 июля, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко объявил о решении закрыть промышленную площадку "Спецзавода №1" в районе Второй речки, на черный дым от которой уже долгое время жалуются местные жители и общественники. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, такое решение градоначальник принял, детально изучив деятельность завода и отсутствие реалистичных планов по его модернизации, а врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поддерживает его в этом вопросе.

Напомним, визиты общественности и представителей контролирующих органов на "Спецзавод №1" участились после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина, на которой внештатный корреспондент ИА PrimaMedia Сергей Мильвит от имени редакции сообщил президенту о проблеме загрязнения воздуха Владивостока выбросами мусоросжигательного завода. Сразу после этого на предприятии прошли проверки природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и общественников.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко накануне, 16 июля, посетил предприятие с рабочим визитом и обсудил ряд вопросов с его руководством.

"Мы видим целый ряд проблем на предприятии, которые копились, к сожалению, годами. Ресурсы и резервы предприятия являются далеко не современными в области утилизации мусора, – сказал представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае, созданного на основе промышленных площадок "Спецзавода №1", Сергей Лазарев. – Первая проблема связана с очисткой отходящих газов – это важная экологическая проблема. Технология на заводе не соответствует современным экологическим нормам и необходимым стандартам".

Мусоросжигательный завод на улице Бородинская, 28, является промышленной площадкой Спецзавода №1 и был построен в 1979 году. В настоящее время предприятие обезвреживает только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон, сообщил Сергей Лазарев.

"На Всемирном форуме мэров в Сингапуре я встречался с признанными экспертами мирового уровня в области экологически безопасной утилизации мусора. Они являются обладателями различных международных премий за успешные решения в этой непростой сфере. Я рассказал им про наш завод и его проблемы, получив исчерпывающие консультации от экспертов. И одной из превентивных мер является даже не сортировка, а уменьшение влажности мусора, из-за нее снижается температура горения. У вас есть возможности снизить уровень влаги?" – уточнил глава города у специалистов завода.

Как отметили сотрудники предприятия, к сожалению, такой возможности нет, и причина этому устаревшие технологии завода.

Что касается закупленных в прошлом году отечественных фильтров "Спецзаводом №1", как выяснилось в ходе встречи, функционировать на 100% по техническим причинам они не могут:

Работы по монтажу в целях экономии средств не были учтены при закупке фильтров стоимостью 12 млн рублей.

Предъявить претензию компании-поставщику также нельзя, отметил Сергей Лазарев. Согласно контракту АО "СПЕЙС-МОТОР" должен был по техническому заданию "Спецзавода №1" только построить оборудование, не производя иных работ – подытожили сотрудники завода. По результатам исследований и замеров, которые проводят в настоящее время сертифицированные организации, – качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам. Но без дальнейшей установки очистного оборудования – при устаревании ресурсов и резервов предприятия – выделяемые при сжигании токсичные вещества имеют шансы все же превысить предельно-допустимые нормы.

"Неверно разработан проект очистных фильтров и неверно разработано техническое задание на аукцион. Как такое может быть?", – констатирует глава города.

По причине 40-летнего возраста предприятия, как рассказали специалисты предприятия, нет возможности применить предлагаемые японскими экспертами технологии по модернизации очистных сооружений.

Осмотрев мусоросжигательный завод, глава города отметил: "Текущая ситуация плачевна. Экономическая деятельность предприятия слаба для перевооружения производств. Но самое важное – это вопросы экологии. Я проводил в том числе консультации с медиками, которые также указывают на необходимость прекратить сжигать мусор из-за негативного влияния на здоровье жителей, отмечая рост легочных заболеваний в целом по региону. Не нужно усугублять ситуацию, мы должны защитить жителей города от чадящего муниципального имущества".

По словам градоначальника, самое важное в решении вопроса с заводом – это курс на экологически безопасное развитие приморской столицы. Комфортная жизнь в микрорайонах города – залог процветания любого мегаполиса, считают представили администрации Владивостока.

"У мусоросжигательного завода всего две задачи – снижение объема мусора в городе – этот вопрос решится при создании новой карты полигона для захоронения мусора. И вторая задача – отопление района, которое уже сейчас ДГК может выполнить без помощи завода, – сказал Виталий Веркеенко.

– Строительство мусоросжигательного завода, согласно мировой практике, целесообразно там, где есть три важных составляющих. Первая – высокий уровень требований экологического законодательства, вторая — отсутствие земельных участков для захоронения мусора либо их высокая стоимость, это тоже не про Владивосток. И третье — это очень высокая стоимость электроэнергии. И это тоже не про наш город, у нас отсутствуют все эти аспекта. Поэтому нужно думать о другом способе утилизации".

Глава Владивостока Виталий Веркеенко дал первому заместителю Константину Лободенеделю на проработку плана действий по закрытию мусоросжигательного завода, с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов.

"Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет – завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул. Вопрос только в том, как ускорить работы по созданию новой карты на улице Холмистой, открыть временную карту, а также наладить вывоз и утилизацию мусора на этот полигон. В ближайшее время обсудим с Андреем Владимировичем эти моменты", – подчеркнул Виталий Веркеенко.