В Россию пришли сверхдешевые смартфоны Nokia. Фото: pixabay.com

Эксклюзивным продавцом Nokia будет "Билайн"

17 июля, PrimaMedia. В России появились новые сверхдешевые смартфоны Nokia. Сейчас россияне могут купить Nokia 1, а с августа в офисах официального представителя в продажу поступит Nokia 2.1, передает ИА AmurMedia.

16 июля в офисах "Билайн" в России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 1 и Nokia 2.1. Об этом оператор сообщил на своей странице в сосцети Facebook. Стоимость Nokia 1 составляет 5990 рублей. Смартфон оснащен 4,5-дюймовым экраном, камерами с разрешением 5 и 2 мегапикселя и аккумулятором на 2150 мАч. Гаджет поддерживает 4G и работает на "упрощенке" Android Go.

Ожидается, что вторая бюджетная модель — Nokia 2.1 появится в продаже в августе. Эта модель имеет дисплей 5,5 дюйма, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 8 гигабайт памяти и 1 гигабайт оперативной памти. В смартфоне установлены камеры на 8 и 5 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена смартфона — 7990 рублей.