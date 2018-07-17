Спасательные силы Приморья приведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Фото: ИА PrimaMedia

Штормовое предупреждение продолжает действовать для центральных районов Приморского края

17 июля, PrimaMedia. Силы и средства противопожарной службы Приморского края во вторник, 17 июля, приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Такое распоряжение дал первый вице-губернатор Александр Костенко в связи с полученным от Примгидромета штормовым предупреждением, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, во взаимодействии со всеми службами жизнеобеспечения краевые отряды противопожарной службы и пожарные части должны провести превентивные мероприятия для предупреждения ЧС и недопущения затопления территории.

Кроме того, даны рекомендации всем задействованным службам подготовить для ввода в боевой расчет, при необходимости, резервную автотехнику повышенной проходимости, подготовить резерв горюче-смазочных материалов, а также укомплектовать имеющиеся плавсредства необходимым спасательным оборудованием, в том числе жилетами и медицинскими аптечками.

Мониторинг по прохождению осадков находится на контроле департамента гражданской защиты Приморского края и оперативной службы краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС.

Напомним, штормовое предупреждение об опасном природном явлении поступило от Примгидромета накануне, 16 июля. Во вторник, 17 июля, синоптики прогнозировали сильные дожди в центральных районах Приморья.

По информации Примгидромета по состоянию на 14.00, на реках центральной части края интенсивность подъема воды начинает увеличиваться. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

"В ближайшие трое суток на реках края продолжится подъем воды дождевых паводков на 0,4-1,8 метра, на отдельных участках рек центральных районов ожидается выход воды из низких берегов", – сообщает Примгидромет.

По данным синоптиков, опасных явлений не ожидается.