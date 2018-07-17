После ливней во Владивосток может прийти сильная жара и духота

После дождей во Владивосток может прийти духота и жара. Фото: ИА PrimaMedia

Не исключено, что температура приблизится и кое-где даже превысит отметку +40 градусов

17 июля, PrimaMedia. Приморье может получить передышку от дождей, по крайней мере, дней на пять, но при этом будет очень жарко и душно. Не исключено, что в ряде районов края температура приблизится и кое-где даже превысит отметку +40 градусов. В столице края тоже ожидается жаркая и душная погода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

По словам главы ведомства Бориса Кубая, на сегодняшний день подтверждается самое главное: высотная фронтальная зона, которая длительное время удерживалась над Японским морем и вдоль которой проходили циклон за циклоном, начала постепенно приподниматься к северу.

"Сегодня зона интенсивных ливней проходит уже не вблизи Владивостока, а при мерно вдоль линии озеро Ханка – поселок Ольга. Тенденция смещения фронтальной зоны на север продолжится и к 20 июля она будет находится несколько севернее Хабаровска", — сказал Борис Кубай.

По его мнению, это означает, что Приморье может получить передышку от дождей, по крайней мере дней на пять, но при этом будет очень жарко и душно. Кое-где даже превысит отметку +40 градусов. Во Владивостоке ожидается жаркая и душная погода.