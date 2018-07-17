Приморские единороссы помогут пострадавшим от наводнения в Забайкалье

Наводнение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, затопленными оказались 30 населенных пунктов, в зоне паводка оказались более 5 тысяч человек

17 июля, PrimaMedia. Приморское региональное отделение "Единой России" присоединилось к гуманитарной акции по оказанию помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Коллектив ЦИК партии принял решение перечислить подтопленцам свой однодневный заработок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки "Рука помощи" объявила сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Напомним, в результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений с 1936 года. Сегодня на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей.

Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края. На возмещение последствий паводков из краевого бюджета выделено 53 млн рублей, часть из которых пойдёт на компенсации пострадавшим.

В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. В результате ЧС в регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго— и водоснабжение. Ущерб от наводнения уже превысил 1 млрд рублей, затопленными оказались 30 населенных пунктов, в зоне паводка оказались более 5 тысяч человек.

Приморские единороссы уже начали делать добровольные пожертвования.

Все денежные средства принимаются на банковские счета:

"Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

ИНН 7536038062, КПП 753601001

р/сч 40703810574000102260

к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита

БИК 047601637

"Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

ИНН 7513007050, КПП 751301001

р/сч 40703810274000000109

к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧИТА

БИК 047601637

Также деньги можно перечислить на счёт благотворительного фонда "Рука помощи" по следующим реквизитам:

ИНН 7536166586

ОГРН 1177500000512

Счет 40703810804000000716

Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск

БИК 045004816

ИНН 7744000912

ОКПО 55470715

КПП 540643001

ОГРН 1027739019142

К/счет 30101810500000000816

При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указать следующее: "Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года".