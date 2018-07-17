Приморские единороссы помогут пострадавшим от наводнения в Забайкалье

17 июля, PrimaMedia. Приморское региональное отделение "Единой России" присоединилось к гуманитарной акции по оказанию помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Коллектив ЦИК партии принял решение перечислить подтопленцам свой однодневный заработок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.
"Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки "Рука помощи" объявила сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Напомним, в результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений с 1936 года. Сегодня на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей.
Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края. На возмещение последствий паводков из краевого бюджета выделено 53 млн рублей, часть из которых пойдёт на компенсации пострадавшим.
В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. В результате ЧС в регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго— и водоснабжение. Ущерб от наводнения уже превысил 1 млрд рублей, затопленными оказались 30 населенных пунктов, в зоне паводка оказались более 5 тысяч человек.
Приморские единороссы уже начали делать добровольные пожертвования.
Все денежные средства принимаются на банковские счета:
"Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
ИНН 7536038062, КПП 753601001
р/сч 40703810574000102260
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. Чита
БИК 047601637
"Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
ИНН 7513007050, КПП 751301001
р/сч 40703810274000000109
к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧИТА
БИК 047601637
Также деньги можно перечислить на счёт благотворительного фонда "Рука помощи" по следующим реквизитам:
ИНН 7536166586
ОГРН 1177500000512
Счет 40703810804000000716
Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск
БИК 045004816
ИНН 7744000912
ОКПО 55470715
КПП 540643001
ОГРН 1027739019142
К/счет 30101810500000000816
При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указать следующее: "Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года".