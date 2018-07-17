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Проект павильона Сахалинской области на ВЭФ-2018. Фото: из материалов государственной закупки
ВЭФ-2018

Серфинг и «Робот-бариста»: за павильон Сахалина на ВЭФ –2018 заплатят почти 33 млн рублей

Экспозиция островного региона будет состоять из выставочных залов, зоны отдыха, конференц-зала и уличной сцены (ФОТО)

17 июля, PrimaMedia. Анна РОМАХИНА. Власти Сахалинской области выделят 32,9 млн рублей на презентацию экспозиции островного региона на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) во Владивостоке 11-13 сентября. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, передает корр. ИА SakhalinMedia.

На ВЭФ-2018 Сахалинская область представит новую экспозицию в форме малой и большой волн. Часть кровли конструкции будет пешеходной с подъемом на нее по обе стороны. Общая площадь застройки составит 357 кв метров.

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Согласно эскизному проекту, внутри павильона островного региона разместят два выставочных зала — "Экономика" и "Спорт и туризм" соответственно, комнату переговоров и техническое помещение, а снаружи — уличную сцену для выступления артистов и зону отдыха на террасе.

В выставочном зале "Экономика" установят шесть презентационных зон — "Инвестиционный потенциал Сахалинской области", "Дальневосточный гектар", "Институты развития Сахалинской области", "Импортозамещение, инновации и экспорт", "Предприятия — лидеры Сахалинской области", "Оставь свой след на Сахалине — 2030". В зале "Спорт и туризм" построят три зоны — "Дети Азии", "Горный воздух" и "Путешествуй! Сахалин и Курилы".

20-метрового лосося вместо елки из корюшки привезет Сахалин на ВЭФ во Владивосток

Каждую площадку оснастят техникой — телевизорами, ноутбуками и мебелью — стеллажами, столами, стульями и буклетницами, следует из техзадания. В "Инвестиционном потенциале Сахалинской области" разместят интерактивную карту островного региона с сенсорными экранами и "Робота-бармена", который будет угощать всех желающих безалкогольными напитками. В зоне "Оставь свой след на Сахалине — 2030" установят интерактивную панель, на которой пользователи смогут оставить рисунки или надписи. В "Горном воздухе" появится искусственный снег и подвесное кресло от канатной дороги, а в "Путешествуй! Сахалин и Курилы!" — тренажер для серфинга.

Конференц-зал в сахалинском павильоне оборудуют кулерами, кофе-машинами, диваном и креслами. В зоне на открытой террасе поставят баркасную мебель — пуфы. Сцену для артистов снабдят световым оборудованием.

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Как отмечает заказчик, для обеспечения работы экспозиции следует подобрать и обучить 12 человек, а также закупить питьевую воду для кулеров, бутилированную воду и капсулы для приготовления кофе. Помимо этого, исполнителю контракта предстоит обеспечить все площадки беспроводным интернетом, создать навигационные указатели для презентационных зон и баннер с изображением СТК "Горный воздух", предоставить тележку, а также купить искусственные елки на подставках, урны и мешки для мусора.

После завершения ВЭФа экспозицию необходимо свернуть и отправить на Сахалин. Срок оказания всех работ после подписания контракта продлится до 10 октября.

Заказчиком на оказание услуг по организации участия Сахалинской области в ВЭФ – 2018 выступает региональное министерство экономического развития. Максимальная цена контракта — 32,9 млн рублей. Эту сумму направят из областного бюджета в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2022 годы". Подрядчика определят с помощью открытого конкурса 3 июля.

Напомним, на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ – 2017) Сахалинская область представила на фестивале "Улица Дальнего Востока" павильон в виде гигантского 20-метровго лосося — "Остров-рыба". Экспозиция символизировала богатство и уникальность Сахалина и Курил.

Добавим, на ВЭФ – 2017 региональными властями было подписано 12 соглашений в различных сферах деятельности.

Справка: Открытый конкурс — конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя, при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

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