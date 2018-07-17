Рефинансирование ипотеки – простой способ платить меньше. А Сбербанк предлагает больше

Директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. Фото: пресс-служба Сбербанка

Как переформатировать свои кредиты и остаться в плюсе, узнали у руководителя профильного управления Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

17 июля, PrimaMedia. Рефинансирование ипотеки – крайне востребованная сегодня банковская услуга, и, казалось бы, придумать здесь что-то новое – сложно. Но возможно, и именно это демонстрирует продукт Сбербанка "Рефинансирование под залог недвижимости". Разобраться во всех тонкостях предложения корр. ИА PrimaMedia помогла директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова.

— Рефинансировать ипотеку – наверное, цель каждого заемщика, который взял кредит под залог приобретаемой недвижимости. Ипотечные ставки снижаются год от года, и заемщику как-то обидно выплачивать кредит, допустим, под 12% годовых, когда на рынке есть более интересные предложения. Кстати, что здесь предлагает Сбербанк?

— Действительно, рефинансирование любого кредита, в том числе и ипотечного, — это простой способ платить меньше, причем это касается и ежемесячного платежа, и всей суммы в целом. Сбербанк здесь идет дальше: мы предлагаем комплексный продукт, который позволяет клиенту не только снизить "ипотечное бремя", но и одновременно рефинансировать до пяти других кредитов – автокредит, потребительский кредит, кредитная карта в другом банке – и даже получить сумму наличными на личные нужды. Плюс к этому – экономия вашего времени, ведь после рефинансирования у вас остается всего один ежемесячный платеж.

— Все-таки первое, что интересует заемщика — это процентная ставка…

— Ставка Сбербанка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, — 9,5% годовых. При объединении ипотеки с несколькими другими кредитами – включая дополнительную сумму наличных средств – ставка также была снижена до 10%. Сумма кредита – от 300 тысяч до 5 млн рублей, срок погашения – до 30 лет. Важный момент – комиссии за выдачу кредита не предусмотрено. К слову, мы запустили программу рефинансирования ипотеки в мае 2017 года, и за почти год нашим продуктом "Рефинансирование под залог недвижимости" на Дальнем Востоке воспользовались 2 130 семей.

— Судя по количеству клиентов, требования к заемщикам весьма демократичны. Может быть, все-таки есть какие-нибудь особенности?

— Судите сами: возраст заемщика на момент предоставления кредита – от 21 года, возраст на момент полного погашения – до 75 лет. Естественно, клиент должен быть гражданином РФ, иметь постоянную или временную регистрацию по месту жительства, работать не менее 6 месяцев на текущем месте работы и иметь не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет, впрочем, последнее требование не распространяется на участников зарплатного проекта Сбербанка.

Пакет документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки (рассматривается до 5 рабочих дней), тоже достаточно скромный: заявление, паспорт, документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость. Также понадобятся документы о кредитах, которые вы хотите рефинансировать. Разумеется, по этим кредитам у вас не должно быть просроченных платежей и реструктуризации, а именно ипотечный кредит, который вы хотите рефинансировать, должен быть взят вами не менее полугода назад, а до его полного погашения должно оставаться не менее 90 календарных дней. После одобрения заявки понадобятся и документы на недвижимость, на которую оформляли кредит в стороннем банке.

Вообще, детально о перечне документов удобнее узнать на сайте Domclick.ru. Там, кстати, можно подать заявку на рефинансирование кредита и получить онлайн-консультацию, имеет ли лично для вас смысл и выгоду рефинансирование ипотеки и других кредитов, посчитать сумму будущего ежемесячного платежа, воспользоваться сервисами, предлагаемыми на Domclick.

— А может претендент на рефинансирование ипотеки самостоятельно, используя простые и понятные параметры, определить, выгодно ли ему ваше предложение?

— Оптимальными будут такие стартовые условия: вы брали ипотечный кредит в другом российском банке, ваша действующая ставка хотя бы на 2% выше чем в Сбербанке, а платить вам осталось больше года.

Чтобы понять прямую выгоду, возьмем для примера такую ситуацию: вам осталось выплачивать "тело" кредита в 2 млн рублей в течение 7 лет по ставке 12% годовых. В таком случае ваш ежемесячный платеж — 35 305 рублей, и за 7 лет вы заплатите, соответственно, 2 965 659 рублей. Рефинансировав в Сбербанке ипотеку под 9,5%, вы уменьшите разовый платеж до 32 668 рублей (экономия – почти 3 тысячи рублей ежемесячно), а общий – до 2 745 789 рублей (экономия – более 200 тысяч). Разумеется, читатель может прямо сейчас воспользоваться ипотечным калькулятором на сайте "ДомКлик", ввести свои параметры и увидеть суммы по собственному случаю.

— Смысл сделать рефинансирование, конечно, в таком случае есть. И комиссия не берется. Однако взять ипотеку – достаточно хлопотное дело, рефинансирование же тоже потребует временных затрат. Сколько времени занимает в Сбербанке вся процедура?

— Если говорить просто, то рефинансирование – набор совершенно несложных действий. Рассмотрев и одобрив заявку, банк предоставляет вам целевой кредит на полное погашение оставшейся задолженности по ипотеке. Досрочно погасив ипотеку, вы в Росреестре снимаете обременение в виде залога со своей жилой недвижимости, после чего заключаете новый ипотечный договор со Сбербанком на более выгодных условиях.

Для того чтобы удостовериться в добросовестности заемщика, установлены предельные сроки, в течение которых вы должны, погасив старую ипотеку, снять в Росреестре обременение с недвижимости и заключить новый ипотечный договор. Этот срок – 2 месяца, в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств его можно один раз продлить по заявлению на 1 месяц. Впрочем, как показывает практика, срока в 2 месяца вполне хватает на выполнение всех необходимых шагов, и чем раньше вы переоформите ипотеку, тем быстрее снизите ставку по кредиту.

Отмечу, что на период до заключения нового ипотечного договора со Сбербанком по кредиту будет действовать обычная "потребительская" ставка – то есть 11,5% при рефинансировании только ипотеки и 12% — при рефинансировании ипотеки и других кредитов. После же регистрации нового ипотечного договора Росреестром ставки снижаются на 2%.

— А есть ли нюансы в получении денег, если кроме ипотеки я рефинансирую и другие кредиты?

— Если вместе с ипотекой вы переводите в Сбербанк и другие кредиты, то получаете деньги в два этапа: сначала на погашение старой ипотеки, а затем, после полного переоформления жилья, на все остальное. В этом случае кредит изначально выдается со ставкой от 12% годовых, потом снижается на 1%, когда вы переоформляете ипотеку, и еще на 1% — когда вы предоставляете в Сбербанк справки о погашении других кредитов.

— Практически все покупатели недвижимости пользуются предусмотренным законодательством налоговым вычетом. В случае рефинансирования человек может воспользоваться данной льготой?

— Если кредит был целевым под приобретение недвижимости, и вы еще не получали вычет льготой, то, конечно же, можно воспользоваться. Если же после рефинансирования кредит перестал быть целевым – то есть когда вы, например, при рефинансировании объединяете ипотечный кредит с потребительскими — то вычет, согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, вы, к сожалению, получить не сможете.

Подробная информация по продукту – на сайтах www.sberbank.ru и www.domclick.ru.

От ИА PrimaMedia напомним, что на сегодняшний день в Сбербанке действует программа "Ипотека с господдержкой" со ставкой 6% годовых, которой банк поддерживает семьи с детьми. Получить ипотеку под 6% смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. При этом если это второй ребенок, то ставка будет применяться 3 года, если третий — 5 лет, а если родились, например, близнецы — 8 лет. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн при покупке жилья в других регионах. В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица — как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика.