Единая лига ВТБ выберет между чемпионом Польши и «Спартаком-Приморье»

"Спартак-Приморье" - чемпион Суперлиги-2018. Фото: пресс-служба клуба

На вакантное место в международном турнире претендуют «Зелена-Гура» и приморская команда

17 июля, PrimaMedia. Единая лига ВТБ расширится с 13 до 14 клубов. Решение об этом будет принято на заседании совета лиги, который пройдет 20 июля в Москве. По информации источника "Известий" знакомого с ситуацией, сейчас на вступление претендуют два клуба: четырехкратный чемпион Польши "Зелена-Гура" и трехкратный победитель Суперлиги-1 "Спартак-Приморье". Единственное, что может помешать приморской команде попасть в список участников – это спорткомплекс "Олимпиец", который не соответствует минимальным требованиями лиги в части вместимости (1,1 тысячи человек). В тоже время возможен вариант, что домашние игры Единой лиги "Спартак-Приморье" будет проводить в "Фетисов Арене", полностью подходящей под критерии главного баскетбольного турнира России, сообщает ИА PrimaMedia.

Представители обеих команд подтвердили намерение принять участие в международном турнире в следующем году.

— Мы подали заявку на вступление в Единую лигу и ждем решения совета, — сообщил спортивный директор "Спартак-Приморье" Роман Булганин.

В пресс-службе "Зелены-Гуры" отметили, что клуб уже несколько лет рассматривает возможность участия в Единой лиге.

— Надеемся, в этот раз совет лиги одобрит заявку "Зелены-Гуры", — заявили в пресс-службе польского клуба.

"Зелена-Гура" подавала заявку перед сезоном-2017/18, но тогда совет лиги отказал клубу. Причиной стало желание руководства команды выйти из чемпионата Польши. По регламенту Единой лиги все иностранные команды должны участвовать и в своих национальных чемпионатах — как это делает ВЭФ (первенство Латвии), "Калев" (Эстония), "Цмоки-Минск" (Белоруссия) и "Астана" (Казахстан).

В этот раз "Зелена-Гура" согласна сохранить прописку в чемпионате Польши и выступать на три фронта — во внутреннем первенстве, Единой лиге и Лиге чемпионов ФИБА. В остальном клуб соответствует всем критериям для вступления, в том числе — имеет домашнюю арену на 6 тысяч мест. Поэтому не исключено, что в новом сезоне география Лиги ВТБ может увеличиться с пяти до шести стран.

"Спартак-Приморье" в прошедшем сезоне стал победителем Суперлиги-1. Помимо высоких спортивных результатов — команда из Владивостока четыре года входит в тройку призеров второго по значимости баскетбольного турнира России — у клуба есть стабильный бюджет и преданные болельщики, а в городе имеется международный аэропорт и гостиницы высокого уровня. Также стоит отметить конкурентноспособный состав команды во главе с одним из самых талантливых тренеров Восточной Европы — 39-летним Милошем Павичевичем.

Единственная проблема владивостокского клуба — отсутствие вместительной арены. Спорткомлекс "Олимпиец" вмешает 1,1 тысяч зрителей, тогда как минимальное требование Единой лиги — 3 тысячи мест. В прошлом году по этому критерию отбор в Лигу ВТБ не смогла пройти "Самара".

Тем не менее в "Спартаке-Приморье" знают, как решить эту проблему.

— Свои матчи в Единой лиге "Спартак-Приморье" намерен проводить на "Фетисов Арене", где играет хоккейный клуб "Адмирал" (КХЛ), — сообщил "Известиям" источник во владивостокском клубе. — Это концертно-спортивный комплекс, который легко переоборудуется под проведение баскетбольных матчей. Вместимость "Фетисов Арены" — 5,5 тысяч человек. У клуба уже есть предварительная договоренность с комплексом.

Таким образом, на предстоящем заседании совету лиги стоит сделать непростой выбор между "Зелено-Гурой" и "Спартаком-Приморье".

Отметим, что победителем Единой лиги-2017/18 стал московский ЦСКА. В полуфинале армейцы разгромили "Зенит" (84:67), а в решающем матча "Финала четырех" оказались сильнее "Химок" (95:84). Третье место занял "Зенит", обошедший УНИКС в игре за бронзовые медали (93:79).