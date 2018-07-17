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Лаборатория. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сибирские ученые произвели революцию в лечении рака

Новая технология успешно прошла все испытания, но на ее внедрение нужны инвестиции

17 июля, PrimaMedia. Ученые Новосибирского института цитологии и генетики разработали новую технологию эффективного лечения рака. Она позволяет резко уменьшить дозы химиотерапии, заметно увеличивает шансы больных раком выздороветь и вести полноценную жизнь после курса лечения, сообщает ИА SakhalinMedia.

Технология разработана сотрудниками лаборатории индуцированных клеточных процессов института цитологии и генетики, возглавляемой доктором биологических наук Сергеем Богачевым. Ученые несколько лет трудились над "Каранаханом" — так назвали новую методику. В ее основе теория об уязвимости раковых стволовых клеток в определенное время их жизненного цикла. В институте сообщили о том, что новую технологию ученые также назвали "3+1", потому что три первые дозы препарата, внедренного в опухоль, уничтожают большую часть раковых клеток, а четвертая добивает оставшиеся. Уже провели эксперименты на лабораторных мышах, а также на клетках глиобластомы человека.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что у клеток различных видов рака жизненный цикл отличается, для каждого вида нужно определять график введения препарата. Также имеет значение время года: зимой и летом интервалы времени должны отличаться. Ученые Новосибирского института цитологии и генетики считают, что применение химиотерапии вместе с технологией "Каранахан" значительно увеличит шансы больных раком вылечиться от этого страшного заболевания и жить потом нормальной полноценной жизнью. Добавим, что технология сибирских ученых успешно выдержала доклинические испытания. Можно приступать к клиническим, но для их проведения нужны значительные средства.

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