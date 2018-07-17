Возможно, в России скоро перестанут считать домашних животных просто имуществом

Собака - это не вещь!. Фото: ИА PrimaMedia

Готовится законодательная инициатива о праве на компенсацию морального вреда хозяевам, потерявшим домашнего питомца

17 июля, PrimaMedia. В России разрабатывается закон, который позволит получить компенсацию морального вреда владельцам домашних животных, потерявших своих любимцев в результате чьих-то злонамеренных действий. Как сказал один из авторов инициативы Дмитрий Гулиев, входящий в Палату молодых законодателей при Совете Федерации, сейчас в этой сфере в России огромный правовой пробел. Наши судебные органы отказываются присуждать компенсацию морального вреда в случае гибели домашних животных, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "Российскую газету".

По мнению адвоката Ирины Фаст, в нынешнем российском законодательстве домашние животные фактически отнесены к имуществу и нигде не прописано, что их утрата требует компенсации морального вреда. В Гражданском кодексе РФ сказано, что к домашним животным применяются общие правила об имуществе. А компенсация за нанесение морального вреда выплачивается, когда ущемлены или уничтожены нематериальные блага. В этом плане Россия оказывается очень далеко от цивилизованных стран, где собаки, например, могут быть наследниками умершего миллионера, то есть пользуются имущественными благами и правами, наряду с людьми.

Дмитрий Гулиев уверен, что нужно прямо определить в законе, когда может производиться компенсация морального вреда хозяевам пострадавших или погибших животных. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы РФ через один из региональных парламентов.