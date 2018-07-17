Почти полмиллиарда рублей налогов получил краевой бюджет от игорной зоны "Приморье"

Игорный бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

К концу 2022 года налоговые поступления от игорного бизнеса в региональную казну составят 1,9 млрд рублей, подсчитали в КРПК

17 июля, PrimaMedia. Почти полмиллиарда рублей налоговых получил бюджет Приморского края от деятельности резидентов игорно-развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" с ноября 2015 года, подсчитали в АО "Корпорация развития Приморского края". Запуск и выход на проектную мощность второго резидента к концу 2022 года обеспечат налоговые поступления в краевую казну уже 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АО "КРПК".

С момента запуска в ИРК "Приморье" первого объекта — гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal — во все бюджеты уже поступило 653,5 млн рублей налоговых отчислений, из которых 481 млн рублей был перечислен в бюджет Приморского края.

Гостинично-развлекательный комплекс "Tigre de Cristal" на данный момент является основным налогоплательщиком проекта, который ежегодно уплачивает в бюджеты разных уровней налог на игорный бизнес, НДФЛ, налог на имущество организаций, НДС.

По итогам 2015 года поступления по данным налогам составили 79,8 млн рублей, из которых 70,9 млн поступили в бюджет Приморского края, 8,06 миллиона – в бюджет Артемовского городского округа, 855 тысяч рублей – в федеральный бюджет. Данные цифры приведены с учетом работы казино со дня открытия (15 ноября 2015 года) по декабрь 2015 года.

По итогам полного 2016 года размер налоговых отчислений составил 251 млн рублей, из которых 221 млн поступил в бюджет Приморского края, 16,8 млн – в бюджет Артемовского городского округа, 13,1 млн рублей – в федеральный бюджет.

В 2017 году компания "Джи 1 Интертейнмент" и другие резиденты суммарно заплатили 322,8 млн рублей налоговых платежей, из которых 189,4 миллиона поступили в бюджет Приморского края, 15 млн – в бюджет Артемовского городского округа, 118,4 млн рублей – в федеральный бюджет.

Таким образом, в госбюджет уже поступило 653,5 млн рублей, из которых 481 млн в бюджет Приморского края.

По предварительным расчетам, к концу 2018 года сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, уплаченная с начала работы первого казино, составит порядка 970,3 млн рублей, без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.

Следующий развлекательный объект запустит работу в 2020 году и выйдет на проектную мощность в 2022 году. Резидент ИРК "Приморье" корпорация Naga Corp. Ltd запланировала завершение строительства первой очереди гостиничного комплекса с аквапарком NAGA VLADIVOSTOK на 2019 год.

Планируется, что в 2022 году размер налоговых отчислений от комплексов Tigre de Cristal и Naga Vladivostok составит почти 698 миллионов рублей ежегодно без учета социальных выплат во внебюджетные фонды. В 2020 году по итогам первого года работы сразу двух комплексов налоговые поступления в региональный бюджет составят 481,9 миллиона рублей, из которых в бюджет Приморского края поступит 334,6 миллиона рублей. В 2021 – 547,5 и 363 млн рублей соответственно.

К моменту выхода на проектную мощность объекта Naga Vladivostok в 2022 году в бюджет должны поступить еще почти 2,3 млрд рублей, из которых бюджет Приморского края получит примерно 1,4 млрд.

По информации АО "КРПК", на сегодняшний день в ИРК "Приморье" уже утверждены проекты восьми гостинично-развлекательных комплексов, а также аквапарк и горнолыжный склон. Первый объект — гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal начал работу в 2015 году. Ежегодно его посещают более 350 тысяч гостей. В рамках второй очереди ожидается завершение строительства объектов Naga Vladivostok и Selena, открытие которых в 2020 году расширит линейку предложений и сделает курорт "Приморье" более доступным для жителей России и иностранных туристов.



