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Котельная в Спасске-Дальнем отключена от электроснабжения за миллионные долги

Ограничение будет действовать до тех пор, пока коммунальное предприятие не начнёт рассчитываться за электроэнергию

17 июля, PrimaMedia. Компания ООО "Спасскэнергия" — арендатор муниципальной электрокотельной №6, которая отапливает 15 домов в Спасске-Дальнем, накопила задолженность более 13 млн рублей перед Дальэнергосбытом и отключена от электроснабжения. Ограничение будет действовать до тех пор, пока коммунальное предприятие не начнёт рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Задолженность начала формироваться еще с января 2017 года, никаких мер по ее погашению компания не предприняла, поэтому энергетики были вынуждены прекратить электроснабжение котельной.

ПАО "ДЭК" не имеет возможности кредитовать "Спасскэнергию" и фактически за свой счёт содержать объект. Обещания заменить нерентабельное имущество на модульную угольную котельную или переключить потребителей на снабжение от другого объекта остались нереализованными. С учетом того, что до начала отопительного сезона осталось не так много времени, велика вероятность, что ПАО "ДЭК" вновь будет снабжать в долг электроэнергией ООО "Спасскэнергия" и не получать за неё оплату.

Проблема с неплатежами предприятий ВКХ существует в Приморье уже давно и носит системный характер. Традиционно проблемными территориями являются города Партизанск, Дальнереченск, Большой Камень. По состоянию на данный момент, долг перед энергетиками только двух компаний — ООО "Теплосетевая компания" (г. Партизанск) и ООО "Дальводоканал" (г. Дальнереченск), у которых один и тот же собственник, составляет более 44,5 млн рублей. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков и муниципальными властями по выходу из сложной ситуации не привели к результатам.

Кроме того, в ряде муниципальных образований Приморья складывается практика банкротства предприятий. После накопления долгов за электроэнергию они прекращают свою финансово-хозяйственную деятельность. Вместо них создаются другие компании с теми же самыми учредителями и руководителями. При этом задолженность за потребленную электроэнергию остается неоплаченной.

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