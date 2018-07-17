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ExoAtlet перевоплотит пациентов Медицинского центра ДВФУ в голливудских супергероев

Пациенты с нарушениями нижних конечностей получат возможность тренироваться с использованием «железного костюма»

17 июля, PrimaMedia. 28 клиник страны от Москвы до Новосибирска уже проводят реабилитацию пациентов с использованием робота ExoAtlet. На Дальнем Востоке "Пилотом экзоскелета" для тестирования в стенах реабилитационного центра Дальневосточного федерального университета станет пациент Медицинского центра с последствиями после ДТП и травмой спинного мозга, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе медцентра ДВФУ.

Справка: ExoAtlet – медицинский экзоскелет для реабилитации и социальной адаптации малоподвижных людей. Это разработка российских ученых при поддержке Сколково, направленная на восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций опорно-двигательного аппарата. Тренажер представляет собой конструкцию с моторизированным каркасом, который надевается практически как костюм. Вес конструкции составляет 23 килограмма, но пациент его не ощущает, так как робот предназначен для автоматической ходьбы, он носит и себя, и пользователя. Занятия в ExoAtlet заменяют сразу трех физиотерапевтов. Такие тренировки с помощью "внешнего скелета", в первую очередь, показаны для пациентов с последствиями инсульта и травмой спинного мозга. Главное условие — полная работоспособность рук.

В отличие от японского аналога, который вернулся на родину, российский чудо-робот спроектирован в соответствии с телосложением европейского человека, с учетом особенностей роста и веса до 100 кг. Теперь даже габаритные пациенты смогут вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестницам под присмотром специалиста ЛФК.

Доказано, тренировки пациентов в ExoAtlet, благодаря вертикализации организма и ходьбе, способствуют нормализации артериального давления, увеличению объема легких, предотвращению дегенерации мышечных и костных тканей, повышению подвижности суставов. В отдельных случаях, если спинной мозг травмирован не полностью, а травма произошла относительно недавно, есть шанс вообще избежать инвалидности.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Фото: ФЗ

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