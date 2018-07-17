Алексей Козицкий: Спецзаводу №1 во Владивостоке пора проявить социальную ответственность

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат Заксобрания Приморья обратился к предприятию, осложняющему жизнь горожанам, с конкретным предложением

17 июля, PrimaMedia. Мусоросжигательный "Спецзавод № 1", расположенный в непосредственной близости от жилых районов Владивостока, получил отличный шанс показать горожанам, что готов считаться с их интересами. Для этого предприятию достаточно проявить социальную ответственность и добровольно, не дожидаясь срока, предписанного новым федеральным законом (1 января 2019 года), в течение 1 месяца приобрести и установить необходимое оборудование для создания системы непрерывного мониторинга выбросов. С таким обращением в адрес "Спецзавода № 1" выступил депутат Заксобрания Приморья Алексей Козицкий, сообщает ИА PrimaMedia.

Не так давно Госдума РФ приняла закон об оборудовании системами автоматического контроля источников выбросов загрязняющих веществ. Законопроект разработан Минприроды России в развитие норм природоохранного законодательства, обязывающих крупные предприятия оснащать с 1 января 2019 года источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами непрерывного автоматического контроля. Средства измерения на производстве должны устанавливаться непосредственно на источнике, что позволит получать информацию в онлайн-режиме.

Данные, полученные с подобных счетчиков, будут напрямую поступать в Росприроднадзор и размещаться в открытом доступе.

Теперь правительство РФ должно установить конкретные требования к системам контроля, техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов и сбросов, рассказал агентству депутат ЗС ПК Алексей Козицкий.

— У руководства мусоросжигательного завода во Владивостоке появляется отличный шанс не на словах, а на деле показать, что ему не наплевать на интересы горожан, проживающих в микрорайоне "Снеговая падь" и ежедневно подвергающихся "дымовой" атаке со стороны "экстремального" предприятия, — сказал собеседник ИА PrimaMedia. – Для этого нужно без лишних слов и экивоков, проволочек и отговорок проявить социальную ответственность и добровольно, не дожидаясь установленной законом даты – 1 января 2019 года, — в течение 1 месяца приобрести и установить необходимое оборудование для создания системы непрерывного мониторинга выбросов.

Доступность и оперативность подачи данных непрерывного мониторинга готова обеспечить известная владивостокская компания "Подряд", которая будет непрерывно транслировать данные на телеканале "Город ТВ" и на сайте "Подряда".

— Таким образом, жители Снеговой пади, БАМа и Второй речки смогут знать данные и учитывать их, выбирая время для прогулок с детьми и для занятий спортом и физкультурой, дабы избежать возможного негативного влияния выбросов на свое здоровье. А также они смогут убедиться в эффективности рукавных фильтров, применяемых на спецзаводе, или, наоборот, в том, что необходимо срочно приостанавливать работу "Спецзавода № 1", — сказал депутат ЗС ПК Алексей Козицкий..

В любом случае, отметил депутат, "Подряд" приступает к установке на последних этажах домов, расположенных в Снеговой пади, на БАМе и Второй речке, ТВ-камер и намерен транслировать выбросы "Спецзавода № 1" в Интернете непрерывно в течение круглых суток.

Как только что стало известно, глава Владивостока Виталий Веркеенко сегодня дал первому заместителю Константину Лободе неделю на проработку плана действий по закрытию мусоросжигательного завода с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов.

Ранее Алексей Козицкий обращался к главе Владивостока как депутат, к которому неоднократно обращались избиратели, проживающие в районе Снеговой пади, БАМа и Второй речки, с просьбой помочь в решении проблемы загрязнения воздуха в виду деятельности "Спецзавода № 1".

"Убежден, что работа "Спецзавода №1" должна быть приостановлена до полного устранения угроз жизни и здоровью жителей, а далее — поставлена под строгий общественный и технический контроль. Необходимо организовать круглосуточный мониторинг, видеонаблюдение над всеми технологическими процессами предприятия, контролировать объемы поступающих на предприятие отходов, проводить круглосуточные замеры атмосферных выбросов (тяжелые металлы, токсины, РМ2.5 и т.д.). Также полагаю, что в ближайшие 2-3 года производственные мощности предприятия должны быть вынесены за пределы жилой и коммерческой застройки Владивостока", — говорилось в обращении депутата ЗС ПК Алексея Козицкого главе Владивостока Виталию Веркеенко.

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