Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах "Билайн". Фото: предоставлено компанией "Билайн"

Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»

Продажи стартовали с 16 июля

18 июля, PrimaMedia. "Билайн" и компания HMD Global объявляют о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1, который можно приобрести с 16 июля только в салонах и интернет-магазине "Билайн". Кроме того, в начале августа в розничной сети "Билайн" начнутся продажи смартфона Nokia 2.1.

"Мы рады, что в наших магазинах клиенты могут не только подключить уникальные тарифы, получить специальные предложения, но и приобрести смартфоны, которые представлены только в собственной сети офисов продаж "Билайн"*, одной из самых больших розничных сетей в стране. А благодаря своим достоинствам смартфоны Nokia привлекут внимание пользователей по всей России", — сказал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису "Билайн" Юрий Смагаринский.

"Стратегическое партнёрство с "Билайн" является для HMD Global важным этапом усиления присутствия компании на российском рынке. Мы уверены, что потребители, приобретая новые смартфоны Nokia в офисах продаж "Билайн", по достоинству оценят возможности партнерской программы", — говорит глава представительства HMD в России и странах СНГ Алексей Зенков.

Nokia 1 – это доступная модель с поддержкой технологии 4G. В первую очередь, новинка заинтересует людей, только начинающих пользоваться смартфонами. Хорошо знакомый фанатам марки дизайн и традиционное качество Nokia отлично сочетаются со всеми основными функциями смартфона. Nokia 1 обладает 4.5-дюмовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами, аккумулятором 2150 мАч.

Смартфон работает на ОС Android Oreo (версия Go) – специальной версии Android, оптимизированной под устройства с оперативной памятью один и менее гигабайт, а также обеспечивает комфортный опыт использования приложений Google и потребляет меньше данных.

Nokia 1 за 5990 рублей доступен в красном и синем цветах. А сменные яркие панели позволят быстро менять облик смартфона и придают ему индивидуальность. **

В начале августа в собственных офисах продаж и обслуживания, а также в интернет-магазине "Билайн" появится другая новинка — Nokia 2.1. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Комфорт при просмотре видеороликов дают фронтальные стерео-динамики и HD экран размером 5,5 дюйма. Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен основной 8-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерами. Nokia 2.1 с изящным эргономичным дизайном будет представлен в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром, серый с серебром. Nokia 2.1 поставляется также с Android Oreo (версия Go). Цена новинки составит 7990 рублей.

Благодаря меньшему числу предустановленных приложений и облегченным версиям приложений для ОС Android Oreo (версия Go) на смартфоне остается вдвое больше свободного места, чем при использовании ОС Android Nougat. Все смартфоны Nokia продаются с "чистой" ОС Android без предустановленного программного обеспечения, оболочек и изменений пользовательского интерфейса, а также регулярно выпускаются обновления безопасности.

Более подробная информация доступна на: https://www.beeline.ru/shop/details/smartfon-nokia-1-warm-red.

* Nokia 1 и Nokia 2.1 можно будет приобрести только в салонах и интернет-магазине "Билайн", а также в фирменном интернет-магазине https://mobileshop.nokia.ru/;

** Панели в лазурном, сером, желтом и розовом цветах продаются отдельно.

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Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
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