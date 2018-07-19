Арт: в центре внимания

Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko

Художественная выставка-вечеринка ArtFamily – искусство, музыка, перфомансы и сотни гостей в уникальном лофт-пространстве ЖК «Бригантина»

19 июля, PrimaMedia. Выставка молодых художников ArtFamily, приуроченная к первой годовщине картинного ателье Art Object, открылась в субботу, 14 июля, во Владивостоке. Редкое для приморской столицы pop-up мероприятие бесспорно привлекло внимание множества горожан – специально под него инвестиционно-строительная компания "Аркада" (генеральный партнер события) предоставила огромное, 850-метровое помещение на цокольном этаже жилого комплекса "Бригантина"… но и оно с трудом вместило всех желающих.

Pop-up подход считают новым глобальным трендом – это краткосрочные проекты, реализуемые в необычном формате и на неожиданной площадке. Буквальный перевод английского выражения "pop-up" — "внезапно возникать".

Собственно, неожиданный выбор площадки во многом обусловил успех выставки – лишенное финальной отделки, почти индустриальное пространство только что сданного дома, многометровые потолки, четкие линии бетонных монолитов гарантировали гостям поразительный контраст с яркими красками профессионально подсвеченных и действительно впечатляющих картин.

Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Закуска для гостей. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko 1 / 5

На выставке были представлены работы Романа Мартынова, Дмитрия Лучинина, Николая Кухаренко, Миланы Пестеровой, Милославы Снигарь, Шукупова и других.

Добавьте к этому изобретательные перфомансы, живые статуи, аниматоров в странных масках, объемные и вроде бы бумажные инсталляции, невероятное количество использованной в оформлении фольги, расставленные повсюду экзотические светильники, музыку от хороших DJ, сразу два бара с бесплатными напитками, фруктами, десертами… и вы придете к выводу, что анонсированная организаторами "вечеринка в стиле Энди Уорхола" — не просто амбициозная заявка, но вполне адекватное описание происходящего.

В Art Object сообщили, что значительный интерес к событию был предсказуем, но результат превзошел все ожидания. По словам организаторов, планируются новые подобные мероприятия – известно, что следующая подобная выставка может состояться уже в следующем году, на территории достраиваемого в настоящий момент жилого комплекса бизнес-класса "Аркада-АРТ".

Гости выставки. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Гостья выставки. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko Художественная выставка-вечеринка ArtFamily. Фото: предоставлено ИСК "Аркада", автор фото: Елизавета Величко Instagram:@elvelichko 1 / 7

Представитель ИСК "Аркада" напомнил, что компании близка тема культуры и искусства (компания возводила один из символов города, театр оперы и балета – прим. ред.), а также заметил: "Это может стать арт-событием в кубе – арт-выставка от Art Object в нашем "Аркада-АРТ".

Атмосфера праздника, лица гостей, наиболее интересные моменты выставки-вечеринки ArtFamily – в фотоотчете PrimaMedia.