Маткапитал могут разрешить потратить на покупку дачи

Дача. Фото: Мария Оленникова

Законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, рассмотрят в Госдуме

17 июля, PrimaMedia. Депутаты Госдумы планируютт рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Авторы инициативы предлагают разрешить направлять средства материнского капитала на приобретение или строительство дачного дома, располагающегося на садовом земельном участке, сообщает ИА AmurMedia.

Как пишут "Известия", почти половина российских семей, имеющих сертификат на получение материнского капитала, в перечне направлений по распоряжению его средствами не нашли для себя подходящего варианта. Соответственно, несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными. Поэтому законодатели и предлагают расширить возможности его использования.

Тем более, что дачи для россиян традиционно являются местом постоянного летнего отдыха и возможностью обеспечить себя и свою семью сельхозпродукцией.