Фильмы об искусстве и культуре покажут на Garage Screen Film Festival во Владивостоке

Кинофестиваль Музея современного искусства "Гараж" в Центре современной культуры "Хлебозавод". Фото: предоставлено организаторами

Кинопрограмма составлена из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников (18+)

17 июля, PrimaMedia. Музей современного искусства "Гараж" представит в центре современной культуры "Хлебозавод" во Владивостоке фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля Garage Screen Film Festival, который пройдет с 21 июля по 4 августа в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Кинопрограмма "Искусство в кино" представлена в ЦСК "Хлебозавод" и составлена из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди них — такие непохожие друг на друга картины, как инди-драма "Коламбус", действие которой разворачивается на фоне памятников модернистской архитектуры; фильм-перформанс Лукаса Рондуды "Сердце любви" о жизни участников современного польского художественного андерграунда; фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта "Манифесто" с Кейт Бланшет в главной роли.

Расписание кинопоказов Garage Screen Film Festival во Владивостоке

21 июля (суббота)

20:30-22:15, Хлебозавод, терраса: "Каттелан. Ушел скоро буду" / Вход свободный

22 июля (воскресенье)

19:00-21:10, Хлебозавод, кинозал: "Манифесто"/билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

27 июля (пятница)

19:00-20:20, Хлебозавод, кинозал: "Сердце любви"/билеты: взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

28 июля (суббота)

19:00-20:40, Хлебозавод, кинозал: "Коламбус" / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

29 июля (воскресенье):

19:00-20:35, Хлебозавод, кинозал: "В поисках “Рокки II”"/ билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

4 августа (суббота):

20:30-22:20, Хлебозавод, терраса: "Бойс" / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

"Искусство в кино"

"Каттелан. Ушел скоро буду" / Maurizio Cattelan: Be Right Back

21 июля, 20:30, ЦСК "Хлебозавод", терраса / ВХОД СВОБОДНЫЙ

В центре внимания фильма — подготовка ретроспективной выставки известного художника Маурицио Каттелана "Всё" в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2011 году.

Маурицио Каттелан известен своими неоднозначными инсталляциями, среди которых скульптура Папы римского, пораженного метеоритом ("Девятый час", 1999), и уменьшенная фигура коленопреклоненного Адольфа Гитлера ("Он", 2001), часто становившимися предметом бурных обсуждений как в профессиональной среде, так и на страницах таблоидов. Среди участников фильма — родственники художника, его бывшие подруги, арт-критики, галеристы и кураторы, в том числе художественный директор Нового музея в Нью-Йорке Массимилиано Джони, близкий друг художника и участник многих артистических авантюр. Название фильма отсылает к первой персональной выставке Каттелана, который не сумел придумать для нее ни одной работы и поэтому просто-напросто закрыл галерею, повесив на нее табличку "Ушел, скоро буду".

Фильм — участник фестиваля "Трайбека" (Нью-Йорк, 2016) и Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017). Режиссер Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+

"Манифесто" / Manifesto

22 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей , студенческий 150 рублей

Остроумный коллаж из тринадцати эпизодов, разыгранных Кейт Бланшетт, в которых она читает главные художественные манифесты XX века, преображаясь в самых разных персонажей.

Вернисаж и похороны, семейный ужин и свалка, школьный класс и панк-вечеринка становятся местами, где разыгрываются программные тексты Класа Ольденбурга, Ивонн Райнер, Казимира Малевича, Андре Бретона, Сола Левитта, Джима Джармуша, Ларса фон Триера и других художников, архитекторов, танцовщиков и кинематографистов, выразивших свое понимание времени, искусства и окружающего мира в манифестах.

"Манифесто" — это полнометражная киноверсия одноименной многоканальной видеоинсталляции Юлиана Розефельдта, в которой он сталкивает противоположности: актерскую импровизацию и письменный текст, двукратную обладательницу премии "Оскар" и произведения художественного авангарда. Мировая премьера киноверсии "Манифесто" состоялась на фестивале "Сандэнс" (2017). Режиссер Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+

"Сердце любви" / A Heart of Love

27 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

Она — поэт и начинающий художник; он — музыкант и признанный художник. Они оба строят свой особый замкнутый мир, в котором все можно предугадать и проконтролировать. Все, кроме собственных чувств.

Режиссер фильма Лукаш Рондуда — куратор Варшавского музея современного искусства, а прототипами его героев являются звезды польского художественного андеграунда Войцех Бонковский и Зузанна Бартошек. Для персонажей "Сердца любви" грань между искусством и жизнью практически стерта: музыкальные выступления и художественные акции легко перерастают в бытовые ссоры и выяснение отношений, а любовь не спасает от конкуренции на территории искусства. Режиссер Лукаш Рондуда. Польша, 2017. 78 мин. 18+

"Коламбус" / Columbus

28 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей , студенческий 150 рублей

Всемирно известные шедевры модернистской архитектуры в городе Коламбус, штат Индиана, оживают по мере того, как вокруг них неспешно разворачивается история знакомства и дружбы героев.

Город Коламбус в штате Индиана в США называют Меккой архитектуры на Среднем Западе — здания здесь создавали классики архитектуры: Роберт Вентури, Ричард Мейер, Мирон Голдсмит, Аэро Сааринен, Кевин Роуч и многие другие. В нем встретят друг друга герои этой неспешной, медитативной ленты — юная жительница города, любительница архитектуры, и переводчик из Кореи, приехавший в США в связи с болезнью отца.

В ленте знаменитого корейского кинокритика и видеоэссеиста Когонады шедевры архитектуры оказываются не только фоном, но и полноценными героями повествования, а человеческие отношения неразрывно вплетены в окружающую архитектурную среду.

Премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс" (2017).

Режиссер Когонада. США, 2017. 108 мин. 12+

"В поисках “Рокки II”" / Where is Rocky II

29 июля, 19:00, кинозал / билеты: взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей

Классик поп-арта Эд Рушей изготовил точную копию куска скалистой породы и спрятал ее где-то среди настоящих камней в пустыне Мохаве. Французский художник и режиссер Пьер Бисмут провел десять лет в поисках работы Рушея. В этом ему помогли частный детектив и съемочная группа.

Картина Бисмута, который также является соавтором сценария фильма "Вечное сияние чистого разума", ловко балансирует между документалистикой и мокьюментари. С одной стороны, он нанимает частного детектива Майкла Скотта, который должен найти спрятанную в пустыне работу Рушея, с другой — просит голливудских сценаристов Д. В. Де Винсентиса и Энтони Пэкхема представить историю предпринятого Скоттом расследования как детектив. Нетрудно догадаться, как отличается медленное и скрупулезное расследование Скотта от придуманной ими головокружительной истории. Итог: размышления о загадочной природе искусства и "голливудских шаблонах", навязывающих свое восприятие реальности.

Режиссер Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+

"Бойс" / Beuys

4 августа, 20:30, терраса/ ВХОД СВОБОДНЫЙ

Биографическая картина о важнейшем послевоенном немецком художнике.

Художник, шаман, политический активист, теоретик искусства — все это Йозеф Бойс (1921–1986), поставивший перед собой задачу исцелить общество после травм Второй мировой войны. Фильм Андреса Файеля включает в себя множество до этого не обнародовавшихся аудио— и видеозаписей интервью и выступлений художника и демонстрирует, что даже спустя годы произведения Бойса не теряют своей злободневности.

Фильм — участник Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017), Шеффилдского международного фестиваля документального кино (2017) и конкурсной программы 67-го Берлинского кинофестиваля (2017).

Режиссер Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+