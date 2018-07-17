Фильмы об искусстве и культуре покажут на Garage Screen Film Festival во Владивостоке

17 июля, PrimaMedia. Музей современного искусства "Гараж" представит в центре современной культуры "Хлебозавод" во Владивостоке фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля Garage Screen Film Festival, который пройдет с 21 июля по 4 августа в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.
Кинопрограмма "Искусство в кино" представлена в ЦСК "Хлебозавод" и составлена из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди них — такие непохожие друг на друга картины, как инди-драма "Коламбус", действие которой разворачивается на фоне памятников модернистской архитектуры; фильм-перформанс Лукаса Рондуды "Сердце любви" о жизни участников современного польского художественного андерграунда; фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта "Манифесто" с Кейт Бланшет в главной роли.
Расписание кинопоказов Garage Screen Film Festival во Владивостоке
21 июля (суббота)
20:30-22:15, Хлебозавод, терраса: "Каттелан. Ушел скоро буду" / Вход свободный
22 июля (воскресенье)
19:00-21:10, Хлебозавод, кинозал: "Манифесто"/билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
27 июля (пятница)
19:00-20:20, Хлебозавод, кинозал: "Сердце любви"/билеты: взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
28 июля (суббота)
19:00-20:40, Хлебозавод, кинозал: "Коламбус" / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
29 июля (воскресенье):
19:00-20:35, Хлебозавод, кинозал: "В поисках “Рокки II”"/ билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
4 августа (суббота):
20:30-22:20, Хлебозавод, терраса: "Бойс" / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
"Искусство в кино"
"Каттелан. Ушел скоро буду" / Maurizio Cattelan: Be Right Back
21 июля, 20:30, ЦСК "Хлебозавод", терраса / ВХОД СВОБОДНЫЙ
В центре внимания фильма — подготовка ретроспективной выставки известного художника Маурицио Каттелана "Всё" в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2011 году.
Маурицио Каттелан известен своими неоднозначными инсталляциями, среди которых скульптура Папы римского, пораженного метеоритом ("Девятый час", 1999), и уменьшенная фигура коленопреклоненного Адольфа Гитлера ("Он", 2001), часто становившимися предметом бурных обсуждений как в профессиональной среде, так и на страницах таблоидов. Среди участников фильма — родственники художника, его бывшие подруги, арт-критики, галеристы и кураторы, в том числе художественный директор Нового музея в Нью-Йорке Массимилиано Джони, близкий друг художника и участник многих артистических авантюр. Название фильма отсылает к первой персональной выставке Каттелана, который не сумел придумать для нее ни одной работы и поэтому просто-напросто закрыл галерею, повесив на нее табличку "Ушел, скоро буду".
Фильм — участник фестиваля "Трайбека" (Нью-Йорк, 2016) и Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017). Режиссер Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+
"Манифесто" / Manifesto
22 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей , студенческий 150 рублей
Остроумный коллаж из тринадцати эпизодов, разыгранных Кейт Бланшетт, в которых она читает главные художественные манифесты XX века, преображаясь в самых разных персонажей.
Вернисаж и похороны, семейный ужин и свалка, школьный класс и панк-вечеринка становятся местами, где разыгрываются программные тексты Класа Ольденбурга, Ивонн Райнер, Казимира Малевича, Андре Бретона, Сола Левитта, Джима Джармуша, Ларса фон Триера и других художников, архитекторов, танцовщиков и кинематографистов, выразивших свое понимание времени, искусства и окружающего мира в манифестах.
"Манифесто" — это полнометражная киноверсия одноименной многоканальной видеоинсталляции Юлиана Розефельдта, в которой он сталкивает противоположности: актерскую импровизацию и письменный текст, двукратную обладательницу премии "Оскар" и произведения художественного авангарда. Мировая премьера киноверсии "Манифесто" состоялась на фестивале "Сандэнс" (2017). Режиссер Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+
"Сердце любви" / A Heart of Love
27 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
Она — поэт и начинающий художник; он — музыкант и признанный художник. Они оба строят свой особый замкнутый мир, в котором все можно предугадать и проконтролировать. Все, кроме собственных чувств.
Режиссер фильма Лукаш Рондуда — куратор Варшавского музея современного искусства, а прототипами его героев являются звезды польского художественного андеграунда Войцех Бонковский и Зузанна Бартошек. Для персонажей "Сердца любви" грань между искусством и жизнью практически стерта: музыкальные выступления и художественные акции легко перерастают в бытовые ссоры и выяснение отношений, а любовь не спасает от конкуренции на территории искусства. Режиссер Лукаш Рондуда. Польша, 2017. 78 мин. 18+
"Коламбус" / Columbus
28 июля, 19:00, кинозал / билеты : взрослый 200 рублей , студенческий 150 рублей
Всемирно известные шедевры модернистской архитектуры в городе Коламбус, штат Индиана, оживают по мере того, как вокруг них неспешно разворачивается история знакомства и дружбы героев.
Город Коламбус в штате Индиана в США называют Меккой архитектуры на Среднем Западе — здания здесь создавали классики архитектуры: Роберт Вентури, Ричард Мейер, Мирон Голдсмит, Аэро Сааринен, Кевин Роуч и многие другие. В нем встретят друг друга герои этой неспешной, медитативной ленты — юная жительница города, любительница архитектуры, и переводчик из Кореи, приехавший в США в связи с болезнью отца.
В ленте знаменитого корейского кинокритика и видеоэссеиста Когонады шедевры архитектуры оказываются не только фоном, но и полноценными героями повествования, а человеческие отношения неразрывно вплетены в окружающую архитектурную среду.
Премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс" (2017).
Режиссер Когонада. США, 2017. 108 мин. 12+
"В поисках “Рокки II”" / Where is Rocky II
29 июля, 19:00, кинозал / билеты: взрослый 200 рублей, студенческий 150 рублей
Классик поп-арта Эд Рушей изготовил точную копию куска скалистой породы и спрятал ее где-то среди настоящих камней в пустыне Мохаве. Французский художник и режиссер Пьер Бисмут провел десять лет в поисках работы Рушея. В этом ему помогли частный детектив и съемочная группа.
Картина Бисмута, который также является соавтором сценария фильма "Вечное сияние чистого разума", ловко балансирует между документалистикой и мокьюментари. С одной стороны, он нанимает частного детектива Майкла Скотта, который должен найти спрятанную в пустыне работу Рушея, с другой — просит голливудских сценаристов Д. В. Де Винсентиса и Энтони Пэкхема представить историю предпринятого Скоттом расследования как детектив. Нетрудно догадаться, как отличается медленное и скрупулезное расследование Скотта от придуманной ими головокружительной истории. Итог: размышления о загадочной природе искусства и "голливудских шаблонах", навязывающих свое восприятие реальности.
Режиссер Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+
"Бойс" / Beuys
4 августа, 20:30, терраса/ ВХОД СВОБОДНЫЙ
Биографическая картина о важнейшем послевоенном немецком художнике.
Художник, шаман, политический активист, теоретик искусства — все это Йозеф Бойс (1921–1986), поставивший перед собой задачу исцелить общество после травм Второй мировой войны. Фильм Андреса Файеля включает в себя множество до этого не обнародовавшихся аудио— и видеозаписей интервью и выступлений художника и демонстрирует, что даже спустя годы произведения Бойса не теряют своей злободневности.
Фильм — участник Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017), Шеффилдского международного фестиваля документального кино (2017) и конкурсной программы 67-го Берлинского кинофестиваля (2017).
Режиссер Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+