На Биробиджанской ТЭЦ. Фото: ИА ЕАОMedia

Энергетики ввели в строй котел №7 на Биробиджанской ТЭЦ

Ремонт агрегата продлился полтора месяца

17 июля, PrimaMedia. Специалисты Биробиджанской ТЭЦ накануне завершили плановые ремонтные работы на котлоагрегате №7. За полтора месяца были заменены часть поверхностей нагрева топки котла, проведен ремонт скрубберов, труб Вентури, газохода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

"Помимо этого мы произвели работы по восстановлению части обмуровки заднего и среднего боковых экранов топки котла, — рассказал директор БТЭЦ Николай Лысенко. – Все эти работы сделаны в рамках разработанной ДГК Программы оздоровления Биробиджанской ТЭЦ с целью качественной подготовки оборудования станции к предстоящему отопительному периоду".

В настоящее время на БТЭЦ начат плановый ремонт котла № 9. Он продлится полтора месяца. А в конце августа на станции стартует ремонт котла № 10. Завершат его специалисты к началу отопительного сезона.

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