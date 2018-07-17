Газопровод. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Газификация Владивостока: задача – 7 котельных к 2020 году

Новые теплосети позволят городу существенно сэкономить

17 июля, PrimaMedia. Газ должен прийти во Владивосток в 2020 году – об этом временном рубеже и сопутствующих обязательствах шла речь на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока сегодня, 17 июля. С докладами выступили представители администрации города, краевого департамента энергетики и "Газпрома", сообщает ИА PrimaMedia.

Заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока Эдуард Зямалов в своем докладе отметил, что строительство новых котельных и газораспределительных сетей в городе затягивается по ряду причин, в том числе из-за земельного вопроса. Это подтвердила и директор краевого департамента энергетики Алла Фортун, доклад которой был посвящен краевому софинансированию муниципальных проектов газификации. Одновременно она привела цифры: на 2018 год краевая субсидия на газификацию Приморья составила 570 млн рублей. Однако почти 300 из них пришлось вернуть в бюджет потому, что муниципалитеты не предоставили заявок с конкретными планами мероприятий. Тем временем, "Газпром" — основная движущая сила газификации края – продолжает прокладывать сети, которым необходимо обеспечить должную нагрузку. По договору к 2020 году в одном только Владивостоке должны вступить в строй 7 газовых котельных. На сегодня готовы две, завершается строительство третьей.

Члены комитета напомнили о растущем интересе к газоснабжению крупных предприятий – в частности, свои котельные готовы оборудовать как минимум два из них: заводы по производству прохладительных напитков и по изготовлению колбасной продукции. Алла Фортун согласилась с тем, что перспектива участия крупного бизнеса в газификации муниципалитета может стать решением данного вопроса.

Председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья Войновская прокомментировала итоги заседания:

— Безусловно, перспективы газификации Владивостока позитивны при условии активного консолидированного участия трёх субъектов этого процесса: это "Газпром", администрация города Владивостока и администрация Приморского края. То, что газификация необходима городу, сомнений не вызывает: котельный комплекс ВПЭС нерентабелен и дотируется, а газификация может этот вопрос решить. Газовое отопление выгодно не только экономически, но и экологически. К газификации проявляет интерес и крупный бизнес, так что предположительно, к 2020 году в дополнение к 4-5 муниципальным газовым котельным прибавятся 2-3 котельные крупных предприятий – и обязательства перед "Газпромом" будут выполнены к обоюдной пользе.

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