Увеличивать пенсионный возраст в медицине нельзя – медработники Приморья. Фото: пресс-служба ФППК

Профсоюз работников здравоохранения выступил против пенсионного законопроекта

17 июля, PrimaMedia. 125 собраний трудовых коллективов, посвященных обсуждению пенсионной реформы, прошли в организациях здравоохранения Приморья по инициативе отраслевого профсоюза. 26 тысяч медицинских работников края единодушно выступили против антисоциального законопроекта, разделив позицию Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Медицинский труд тяжелый, он отличается интенсивностью, психоэмоциональной напряженностью, вредными и опасными условиями работы. По статистике, 80% медиков выгорают после 15 лет напряженного труда. Отсутствие на государственном уровне социальной защищенности ведет к тому, что врачи вынуждены продолжать работать, выйдя на заслуженный отдых: накоплений из-за небольших зарплат сделать не удается, а на маленькие пенсии нашим людям не прожить. Но сознательно увеличивать пенсионный возраст на 5-8 лет, обязывая врачей, медсестер, санитарок трудиться больше и дольше, — категорически нельзя. Наши люди этого не заслужили", — считает председатель Приморской краевой организации работников здравоохранения Ирина Лизенко.

Спасая жизни людей, медицинские работники подвергают большому риску свое собственное здоровье. Есть даже целые категории специалистов, которые отличаются низкой продолжительностью жизни, — хирурги, анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой помощи.

Технический инспектор труда ЦК профсоюза по Приморскому краю Ольга Соловейчук оперирует фактами:

"Число медиков, имеющих профзаболевания, исчисляется в крае сотнями. Ежегодно к ним присоединяются как минимум десять человек, у которых обнаруживают туберкулез, гепатит, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Некоторые после этого теряют работоспособность — полностью или частично.

Во вредных условиях сегодня работают все медицинские работники, но лишь немногие имеют право на досрочную пенсию. Это во многом зависит от результатов спецоценки условий труда (СОУТ), которая не всегда объективно отражает риски и вредные факторы на рабочих местах".

Каждый день в крайком отраслевого профсоюза поступают жалобы на нарушения СОУТ, просьбы провести независимую экспертизу качества ее проведения. Из свежих примеров — коллективное обращение работников Михайловской районной больницы, где после СОУТ почти три десятка специалистов лишились права на дополнительный отпуск. Профсоюз взялся за их защиту.

"Условия труда медиков эксперты оценивают по химическим и биологическим факторам, уровню вибрации и шума, и это правильно. Но мы регулярно сталкиваемся с искусственным снижением классов условий труда. И каждый фактор, увеличивающий риск для жизни и здоровья медика на рабочем месте, часто приходится отстаивать с боем", — продолжает Ирина Лизенко.

Только в 2017 году профсоюз провел 61 проверку в медучреждениях Приморья, выясняя, как выполняется законодательство по организации охраны труда. По итогам 260 медицинским работникам установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 32 человека получили право на сокращенную продолжительность рабочего времени, 83 специалистам увеличили размер оплаты труда.

И пока профсоюз бьется за социальные гарантии для работников отрасли, социальный партнер — государство — подготовило всем работающим неприятный сюрприз в виде пресловутого законопроекта.

Низкий уровень оплаты труда, отсутствие разницы в зарплатах работников с разным уровнем подготовки, дефицит кадров, особенно в сельских районах, — вот над чем нужно работать сегодня правительству, — говорили на собраниях трудовых коллективов члены профсоюза. До сих пор не налажено регулирование обязательного страхования медработников, работать в отрасли все опаснее: случаев причинения вреда здоровью или даже смерти при исполнении служебных обязанностей медиков все больше. Растет уровень агрессии в отношении врачей и медсестер — и ответственность за это до сих пор не установлена!

"Реформы в системе обязательного пенсионного обеспечения нужны, но прежде мы хотим увидеть финансово-экономическое обоснование, которое подтвердит динамику роста пенсий, реальное увеличение количества рабочих мест для возрастных работников. А пока говорить об изменении условий выхода на пенсию с 2019 года преждевременно", — резюмирует Ирина Лизенко.