Дело о злоупотреблении полномочиями экс-руководителей ФСИН по Приморью передано в суд. Фото: ИА PrimaMedia

Дело о злоупотреблении полномочиями экс-замначальников ГУФСИН по Приморью передано в суд

Они обвиняются в фиктивной покупке продуктов по госконтрактам на 31 млн рублей

17 июля, PrimaMedia. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Приморскому краю и заместителя начальника базы материально-технического и военного снабжения федерального казенного учреждения "Жилищно-коммунальное управление Главного управления ФСИН России по Приморскому краю". Они обвиняются в фиктивной покупке продуктов по госконтрактам на 31 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в декабре 2015 года фигуранты дела, зная о выплаченных Главным управлением ФСИН России по Приморскому краю авансах по трем госконтрактам на поставку продуктов питания, истечении сроков их исполнения, а также об отсутствии на складе поставщика необходимой продукции, не приняли мер к расторжению договоров и возвращению ранее перечисленных авансовых платежей, обеспечили подписание фиктивных документов о приемке у поставщика товаров в полном объеме.

На основании этих документов Главным управлением ФСИН России по Приморскому краю произведена полная оплата продукции, поставка которой в последующем не произведена, финансовые средства поставщиком не возвращены.

Действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в лице данного территориального органа ФСИН России в виде причинения материального ущерба в размере более 31 млн руб. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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