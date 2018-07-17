Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» пройдет во Владивостоке 28-29 августа

Выставка-ярмарка "Приморские продукты питания". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На центральной площади будут работать различные интерактивные площадки – молочный, медовый, мясной и овощной дворики.

17 июля, PrimaMedia. Гости XXII выставки-ярмарки "Приморские продукты питания" смогут выпить "самую вкусную кружку молока" и сделать селфи с буренкой. Праздничное мероприятие развернется на центральной площади Владивостока с 28 по 29 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"На ярмарке будет проводиться всенародная дегустация, жители и гости края смогут выбрать “самую вкусную кружку молока”, поучаствовать в различных тематических соревнованиях, мастер-классах и конкурсах – сделать селфи с коровой, пчелой или букетом из колбасы", – отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья.

Кроме того, гостей традиционно ожидает насыщенная культурная программа с викторинами и презентациями, выступлениями творческих коллективов. Также будут объявлены и награждены обладатели звания "Лучший товар Приморья-2018" и "Гран-При" выставки-ярмарки.

Отметим, выставка-ярмарка "Приморские продукты питания" в этом году пройдет в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" под слоганом "Всяк честен своими заслугами". На выставочных стендах гости мероприятия смогут как продегустировать, так и приобрести продукцию по доступным ценам непосредственно от производителей. Все предложения и замечания, озвученные людьми, будут учтены при дальнейшем выпуске товара.

По словам вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина, участие в выставке – это возможность для приморского бизнеса расширить свое межрегиональное сотрудничество, обменяться с коллегами деловой информацией и продвинуть свою продукцию на рынок края.

Получить подробную информацию о мероприятии можно по телефону: 8 (423) 269-52-40 или e-mail:primprod2013@gmail.com, а также в департаменте сельского хозяйства и продовольствия по телефонам: 8 (423) 241-13-09, 241-19-37.