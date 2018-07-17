Владимир Калинин: Реконструкция форта Поспелова - путь легкий, но правильный

Форт Поспелова. Фото: ИА PrimaMedia

Историк предлагает обратить внимание также и на другие номерные форты Русского острова

17 июля, PrimaMedia. Власти Владивостока и Приморского края решили начать спасение Владивостокской крепости с самых простых объектов, не требующих больших вложений. Об этом ИА PrimaMedia заявил историк и регионовед, автор книги "Владивостокская крепость" Владимир Калинин, уточнив, что одобряет такой подход. При этом следующими после Поспелова можно реконструировать соседние с ним номерные форты 11 и 12.

Напомним, врио губернатора Андрей Тарасенко и председатель думы Владивостока Андрей Брик предложили начать благоустройство Владивостокской крепости с форта Поспелова на Русском острове. При этом краевые власти готовы помочь муниципалитету, выделив уже в следующем году субсидии из регионального бюджета.

По мнению Владимира Калинина, для форта Поспелова не требуются большие капиталовложения, так как на объекте уже проводились реставрационные работы. Это благодатный и не очень сложный объект, поэтому стоит начать именно с него. По его мнению, первоочередного внимания заслуживают объекты, расположенные вблизи основных туристических маршрутов. И полуостров Саперный, к которому ведет Русским мост, прекрасно для этого подходит.

"И в этом плане глава региона сделал правильный выбор, начав реставрацию с форта Поспелова. Объекты русского острова нужно восстанавливать в первую очередь", – считает Калинин.

По мнению эксперта, выработать концепцию восстановления крепости – дело не одного дня и не одного года. Работа многоплановая: форты нужно привести в презентабельный вид для туристов, позаботиться о дорогах, которые ведут к ним, а также обеспечить объекты смотрителями.

"Я надеюсь, что будет какая-то систематическая работа. Это достаточно сложно, но люди, которые займутся восстановлением, прекрасно осознают все трудности. Насколько я знаю, рабочая группа городской думы очень внимательно изучает вопрос Владивостокской крепости, и деньги вряд ли пойдут на ветер", – надеется эксперт.

В дальнейшем, по мнению Владимира Калинина, можно взяться за более сложные объекты. К примеру, за 11 и 12 форты Русского острова, мимо которых также проходит асфальтированная дорога.

Справка: Владивостокская крепость – это комплекс уникальных оборонительных сооружений, который был построен на территории Владивостока с 1889 по 1918 годы. Крепость является уникальным примером совершенной береговой крепости своего времени и во многих аспектах, начиная с укрепления и заканчивая функциональностью, не имеет себе равных. Идея строительства укрепленных фортов принадлежала военному инженеру Унтербергеру. По проекту, сооружения должны были обеспечить оборону города не только вдоль границы с морем, но и со стороны суши.

В общей сложности комплекс строился на протяжении 27 лет, но пик строительства пришелся на 1906 – 1914 годы, предшествующие Первой мировой войне. В этот короткий промежуток была проделана грандиозная работа, на строительство и укрепление крепости были брошены огромные силы. Объяснялось это тем, что в 1905 году, после падения и потери города Порт-Артур в Русско-Японской войне, крепость Владивосток взяла на себя роль главного форпоста на Востоке страны.

В наши дни Владивостокская крепость является объектом военно-исторического наследия России. На его территории расположены экспозиции военной и строительной техники, проводятся экскурсии обзорного и исторического характера. Большой интерес представляет музей, который находится на территории крепости Безымянной, внутри и снаружи укрепления. Здесь хранятся фортификационные военные орудия, образцы строительных технологий, а также экспонаты, которые могут многое поведать об истории Владивостока.