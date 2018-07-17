Врач. Фото: ИА PrimaMedia

Помощник главы Минздрава проверяет качество работ медучреждений в Приморье

Представитель федерального ведомства находится в регионе с трехдневным визитом

17 июля, PrimaMedia. Свою оценку внедрению системы независимой оценки качества работы в медицинских организациях Приморья даст помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева. Представитель Минздрава находится в регионе с трехдневным рабочим визитом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рабочем графике Ирины Андреевой значится осмотр почти двух десятков больниц и поликлиник региона, включая краевые, федеральные и ведомственные.

"За три дня в Приморье помощник министра здравоохранения посетит Хорольский, Михайловский. Ханкайский, Надеждинский, Шкотовский районы, побывает в городах Уссурийск, Находка и Владивосток", – сообщили в департаменте здравоохранения.

Помощник министра уже была в Приморье в 2015 году с подобной инспекцией. Тогда учреждениям региона, где побывала визитер, поставили оценку "хорошо".

"Лечебные учреждения оцениваются по комфортности и доступности оказания услуг, в том числе для маломобильных граждан, времени ожидания, наличию информационных материалов для пациентов и по другим аспектам. Оценить работу медучреждения может каждый", – отмечает директор департамента Андрей Кузьмин.

Ознакомиться с регламентом независимой системы и изучить результаты проведенных проверок можно на официальном сайте администрации Приморского края на странице департамента здравоохранения.

"Здесь можно выставить оценку поликлинике или другому медицинскому учреждению", – напоминают специалисты.

Все учреждения, участвующие в независимой оценке качества услуг в 2018 году, также разместили опросную анкету на своих официальных страницах.

"Независимая оценка качества оказания медицинских услуг проводится совместно с общественным советом по правам пациентов при департаменте здравоохранения. Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи", – отметили в департаменте здравоохранения.

Полученные результаты и рекомендации общественного совета полезны при формировании управленческих решений, так как направлены на улучшение условий оказания медицинских услуг в учреждениях региона.

Напомним, что все медицинские организации, принимающие участие в независимой оценке, разместили информацию о своей деятельности на сайтах и предоставили доступ к интерактивной анкете в электронной форме и на бумажном носителе.

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