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Трепанг. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье выросли объемы производства гребешка, мидий, устриц и трепанга

За полгода в регионе вырастили почти 8 тысяч тонн аквакультуры

17 июля, PrimaMedia. Объемы производства и реализации продукции аквакультуры выросли в Приморье. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, в первом полугодии объем выращенной продукции аквакультуры увеличился на 90 тонн к уровню 2017 года.

"На рыбоводных участках выращено почти 8 тысяч тонн продукции аквакультуры. Реализовано более 550 тонн, что на 160 тонн больше, чем в прошлом году", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 234 рыбоводных участка. На "морских огородах" выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.

По словам вице-губернатора Валентина Дубинина, на этот год приморским хозяйствам аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 млн рублей.

"Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники", – добавил заместитель главы региона.

Отметим, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

"Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры", – обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле. Глава края подчеркнул, что намерен "навести порядок с рыбой".

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