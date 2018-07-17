В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

Крейсер "Дмитрий Донской". Фото: Yonhapnews

Корабль обнаружили на глубине 434 м в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо

17 июля, PrimaMedia. Специалисты из южнокорейской компании Shinil Group обнаружили на дне Японского моря броненосный крейсер "Дмитрий Донской", входивший в состав Российского императорского флота и участвовавший в русско-японской войне 1904-1905 годов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Корабль обнаружили на глубине 434 м в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо. Корпус "Дмитрия Донского" серьезно пострадал в Цусимском сражении в мае 1905 года, но палуба сохранилась в хорошем состоянии. Компания Shinil Group планирует в будущем поднять корабль с морского дна.

"Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году. Длина корабля — 90 м, ширина — 15,8 м, максимальная скорость — 16 узлов. Экипаж — 515 человек. На вооружении "Дмитрия Донского" стояла корабельная артиллерия и несколько торпедных аппаратов.

В 1904 году "Дмитрий Донской" (под командованием капитана 1-го ранга Ивана Николаевича Лебедева) вошёл в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под флагом вице-адмирала З. П. Рожественского и, проделав с эскадрой весь путь вокруг мыса Доброй Надежды, 14 мая 1905 года вступил в дневной бой в Корейском проливе в составе колонны крейсеров под флагом контр-адмирала О. А. Энквиста.

В один из моментов боя "Дмитрий Донской" и "Владимир Мономах" прикрыли собой лишившуюся управления "Аврору", оказавшись под градом снарядов японских крейсеров. Отвечая, старые русские крейсера сумели нанести повреждения нескольким японским кораблям. Тем временем быстроходные "Олег", "Жемчуг" и вернувшая управление "Аврора", развив полную скорость вышли из боя. Тихоходный "Дмитрий Донской" остался один, сумел избежать атак миноносцев, дождался ночи и 9-узловым ходом, погасив огни, пошёл во Владивосток.

Из всех кораблей 1-го ранга, входивших в эскадру, "Дмитрий Донской" сумел ближе всех подойти к цели плавания — Владивостоку. Ночью с 14 на 15 мая он вместе с миноносцами "Бедовый" и "Грозный" упорно шел на север. Утром, у острова Дажелет в Японском море группу нагнал миноносец "Буйный", на котором находился раненый адмирал Рожественский и его штаб.

Машины "Буйного" были в очень плохом состоянии, а сам он был перегружен спасенными с броненосца "Ослябя" людьми. Адмирал Рожественский со своим штабом пересели на "Бедовый" и забрав с собой миноносец "Грозный" ушли по направлению к Владивостоку, оставив миноносец "Буйный" в очень тяжелом положении. Было решено, пересадить всех людей с "Буйного" на крейсер, а миноносец затопить. Перегрузка длилась около 5 часов, после чего "Дмитрий Донской" сделал несколько выстрелов по обреченному миноносцу. Однако, время было потеряно, и в 4 часа дня на горизонте появились 6 японских быстроходных крейсеров ("Нанива", "Такачихо", "Акаси", "Цусима", "Отова", "Ниитака") и 4 миноносца, которые взяли одинокий корабль в клещи.

Отказавшись сдаться и отстреливаясь на оба борта, "Дмитрий Донской" сумел подбить два вражеских крейсера ("Нанива" и "Отава"), но и сам получил такие повреждения, что продолжать путь не мог — насосы не справлялись с поступающей через пробоины водой; была сбита задняя труба, из-за чего сильно уменьшилась тяга и снизилась скорость и без того тихоходного судна. За ночь на остров перевезли экипаж, команду "Буйного", спасенных с "Ослябя" и смертельно раненого командира (через несколько дней он скончался в плену). С рассветом старший офицер корабля отвел крейсер от берега и открыл кингстоны. В 9 часов 15 минут утра 16 мая "Дмитрий Донской" затонул, не спустив флага.

Информация о Цусимском сражении из книг: П. К. Худяков. — Путь к Цусиме. — Москва, 1908 г. Издание второе, дополненое. стр. 207—208. Г. Б. Александровский. — Цусимский бой. — Москва: Изд. дом "Вече", 2012 г. ISBN: 978-5-9533-5936-8. Глава XXI. Последний бой.