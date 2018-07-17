Соцсети. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Приморья вышел в Сеть

Личные заметки врио губернатора рекомендовал искать по хэштегу #ТарасенкоПишет

17 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко завел аккаунты в популярных социальных сетях. Новости от самого главы региона теперь можно прочитать по хэштегу #ТарасенкоПишет. В остальное время аккаунт поддерживают помощники главы, сообщает ИА PrimaMedia.

Аккаунты врио губернатора появились в Facebook, Instagram, "Одноклассниках" и сети Вконтакте. В первом посте Андрей Тарасенко обратился к потенциальным подписчикам.

"Мне, как врио губернатора, каждый день приходится сталкиваться с достаточно большим количеством задач и от тех решений, которые я принимаю вместе с членами моей команды, зависит множество вещей. Я считаю, что без ваших комментариев и без вашей позиции информация для принятия решений будет неполной, именно поэтому я принял решение завести официальную страницу.

Я знаю, что пользователи соцсетей люди в большинстве своем неравнодушные и переживают за правое дело, именно поэтому я жду активного общения с вами и ваших вопросов, особенно, если вы столкнулись с несправедливостью и не можете решить свою проблему по-другому", — написано в аккаунте.

Врио губернатора признает, что график не позволяет быть круглосуточно онлайн.

"Но я буду требовать от своих сотрудников регулярно предоставлять мне всю информацию, которая приходит сюда, а также писать вам лично – в таком случае все сообщения будут помечены #ТарасенкоПишет", — говорится в посте.

Собеседник агентства в окружении главы региона поделился, что аккаунты ведут помощники врио губернатора, не имеющие отношения к пресс-службе.

В социальных сетях, в основном в Facebook представлен ряд депутатов Законодательного собрания Приморья, в том числе спикер парламента Александр Ролик. А также некоторые депутаты Госдумы от региона, в частности Сергей Сопчук и Виктория Николаева.

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