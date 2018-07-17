Новое оборудование для выхаживания младенцев закупили в приморский перинатальный центр

Новое оборудование. Фото: Пресс-служба АПК

В медучреждении появились шаттл для транспортировки недоношенных новорожденных и современный наркозно-дыхательный аппарат

17 июля, PrimaMedia. В перинатальный центр Приморского края поставили новое оборудование на сумму почти 7 миллионов рублей. За счет средств краевого бюджета в главный роддом края закупили сразу два новых аппарата: шаттл для транспортировки новорожденных, которые появились на свет с экстремально низкой массой тела и недоношенными, а также современнейший наркозно-дыхательный аппарат, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Как уточняют в департаменте здравоохранения, из краевого бюджета на закупку оборудования было выделено 6,7 млн рублей. Например, шаттл стал первым в учреждениях здравоохранения Приморского края, аналогов ему нет больше ни в одном другом медучреждении.

"Для нас это большое событие: приобретено оборудование, которое поможет в выхаживании самых маленьких пациентов", – говорит главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Специалисты отмечают, что новый шаттл – долгожданное и жизненно необходимое приобретение. Он будет задействован в работе в ежедневном режиме, так как в Приморском краевом перинатальном центре довольно часто дети появляются на свет раньше срока и с низкой массой тела.

"Шаттл – это самая современная система, оборудованная всем необходимым для поддержания самых маленьких пациентов. Данный аппарат позволяет перевозить малышей под постоянным наблюдением из родильных залов в отделение детской реанимации. К шаттлу подключено все необходимое оборудование – кювез, аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы со всеми необходимыми жизненно важными показателями, капельницы и другое оборудование", – рассказывают врачи.

Новое оборудование было установлены и введено в эксплуатацию в конце минувшей недели, и уже в начале этой – задействовано в работе.

"В понедельник шаттл был введен в строй. На нем в отделение детской реанимации транспортировали первого пациента. Им стал маленький приморец, который родился весом 1500 граммов. Сейчас малыш получает все необходимое лечение в отделении детской реанимации. Как только он наберет нужный вес и окрепнет, он будет выписан домой", – сообщили в перинатальном центре.

Наркозно-дыхательный аппарат для пациентов перинатального центра также стал значимым приобретением.

"Оборудование будет использоваться при проведении операций по лазерной коагуляции сетчатки глаз у детей и при любых других оперативных вмешательствах", – сообщила Татьяна Курлеева.

Напомним, что Приморский перинатальный центр оказывает специализированную медицинскую помощь самого высокого уровня как детям, так и женщинам. Здесь созданы все необходимые условия для детей из группы высокого перинатального риска. Беременных женщин по показаниям доставляют в Перинатальный центр со всех уголков Приморья. В самых сложных и срочных случаях на помощь по транспортировке будущих мам приходит санитарная авиация.