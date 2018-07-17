С ребенком не на море: составлен список популярных российских курортов

По деньгам дешевле всего обходится отдых в Пятигорске. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эксперты составили список самых востребованных российских курортов, где хорошо отдохнуть с детьми

17 июля, PrimaMedia. Эксперты составили рейтинг самых популярных курортов в России, куда родители чаще всего приезжают с детьми, причем речь идет о живописных местах не на море, передает ИА AmurMedia.

Рейтинг составили специалисты сервиса Tvil.ru.

Согласно летним броням на жилье, семьи с детьми предпочитают отдыхать в Оренбургской области, а конкретно – в Соль-Илецке.

Далее по популярности следует Тверская область – место Селигер.

На третью позицию эксперты расположили Алтайский край – Яровое. В ТОП-5 оказались также Ставропольский и Краснодарский край – Кисловодск и Красная поляна соответственно.

Согласно оценке исследователей, любят россияне отдыхать с детьми также в Пятигорске, Ессентуках, Байкальске, Абрау-Дюрсо и Чемале.

Стоит отметить, что по деньгам дешевле всего обходится отдых в Пятигорске и Кисловодске, а на Селигере и Байкальске – дороже всего.