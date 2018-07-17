Политика. 17 июля, 22:00
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Снижение внешнего долга России говорит об эффективности управления – сенатор Р.Гольдштейн

Внешний долг РФ на 1 июля 2018 года сократился на 6,6%

17 июля, PrimaMedia. Внешний долг РФ на 1 июля 2018 года сократился на 6,6% по сравнению с итогами первого квартала текущего года и составил $485,5 млрд, сообщает ЦБ. Из них на долю государственного долга приходится $49,7 млрд., что на 17% ниже предыдущего отчетного периода. Остальные заимствования приходятся на коммерческие структуры, — ИА PrimaMedia.

Задолженность банковского сектора уменьшилась на 9,3% (до $95,4 млрд), ЦБ — на 25,1% (до $15,6 млрд). Банк России преимущественно сократил долг по кредитам. Внешний долг реального сектора уменьшился во втором квартале на 3% (до $327,9 млрд).

В целом, темпы уменьшения суверенной задолженности стали максимальными с середины 2015 года, при этом такой же тренд наблюдался во всех секторах экономики.

Снижение внешней задолженности было обусловлено выходом иностранных инвесторов из суверенных долговых ценных бумаг и отсутствием долгового финансирования российских компаний. При этом внешний долг РФ остается относительно низким. В недавнем обзоре ситуации в развивающихся странах Bank of America Merrill Lynch отметил, что низкий государственный долг является одним из факторов макроэкономической стабильности в России.

"Использование заемных средств – рядовая практика, ее придерживаются как многие страны, так и частные компании. Например, у США один из самых больших по объему внешних долгов в мире, в том числе, государственных. Что же касается России, доля госдолга в структуре внешнего долга весьма низка в данный момент. Хотя еще в начале 2000-х годов он насчитывал более полутора сотен миллиардов долларов. Причина была в том, что РФ приняла на себя обязательства по выплате долгов СССР. Последний такой долг был выплачен в прошлом году. Уверенное снижение внешнего долга говорит о том, что и государственные, и коммерческие структуры эффективно используют ресурсы и возможности. При чем, в условиях антироссийских санкций, которые, как показывает практика, не смогли нанести существенного ущерба российской экономике", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

У Дальнего Востока огромный туристический потенциал, который нужно реализовывать. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Совет Федерации поддержал законопроект о введении режима электронных виз для всех международных аэропортов Дальнего Востока. Этой осенью иностранные граждане, приезжающие в ДФО авиатранспортом, смогут пользоваться электронными визами, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Введений режима электронных виз во всех международных аэропортах Дальневосточного федерального округа упростит процедуру въезда на территорию России, что, безусловно, увеличит количество туристов, сказала Александр Шишкин.

По словам сенатора, у Дальнего Востока огромный туристический потенциал, который нужно реализовывать. Туристическая отрасль — одно из перспективных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.

— Кроме туристической отрасли электронные визы нужны иностранной бизнес-сфере для упрощения визитов в зоны опережающего экономического развития, — отметил Александр Шишкин.

Сейчас на территории ДФО расположено 9 международных "воздушных ворот": Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск— Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно— Сахалинск (Хомутово), Якутск. Технически готовы к электронным визам пока только в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

— На данные воздушные пункты пропуска режим электронных виз будет распространен в первую очередь, — заключил Александр Шишкин.

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