Спорт. 17 июля, 22:20
Луч. Фото: ИА PrimaMedia

Вернувшийся к истокам владивостокский "Луч" неудачно начал первенство ФНЛ

Встреча с "Химками" завершилась счетом 0:1

17 июля, PrimaMedia. Владивостокский футбольный клуб "Луч", вернувший свое историческое название к началу первенства ФНЛ, исключив из названия приставку "Энергия", стартовал без "энергии" не очень удачно. Встреча с подмосковными "Химками" во Владивостоке завершилась со счетом 0:1, сообщает ИА PrimaMedia.

"Луч" уступил игравшим в меньшинстве "Химкам" (0:1). На 61-й минуте за две желтых карточки с поля был удален Александр Филин. Единственный мяч во встрече забил Александр Димидко, пишет "Спорт-Экспресс".

Статистика матча:

"Луч" (Владивосток) — "Химки" — 0:1 (0:0)

Гол: Димидко, 70 (0:1).

"Луч": Котляров, Болевич, Степанец, Марущак, Насадюк, Машнев (Патрашко, 89), Носов, Замалиев (Пономаренко, 79), Дзахов (Хлебородов, 72), Прокофьев (Павленко, 58), Гордиенко.

"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Петрусев (Корян, 64), Яковлев, Моргунов (Иванов, 65), Нетфуллин, Белоус (Алиев, 90+1), Болов.

Предупреждения: Филин, 44. Замалиев, 47. Нетфуллин, 62.

Удаление: Филин, 63.

Судья: Кукуляк (Калуга).

17 июля. Владивосток. Стадион "Динамо".

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