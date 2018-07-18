В Совете Федерации прокомментировали введение электронных виз во всех международных аэропортах ДФО. Фото: ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: Совет Федерации поддержал введение электронных виз для иностранцев

В Совете Федерации прокомментировали введение электронных виз во всех международных аэропортах ДФО

18 июля, PrimaMedia. У Дальнего Востока огромный туристический потенциал, который нужно реализовывать. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Совет Федерации поддержал законопроект о введении режима электронных виз для всех международных аэропортов Дальнего Востока. Этой осенью иностранные граждане, приезжающие в ДФО авиатранспортом, смогут пользоваться электронными визами, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Введений режима электронных виз во всех международных аэропортах Дальневосточного федерального округа упростит процедуру въезда на территорию России, что, безусловно, увеличит количество туристов, — сказала Александр Шишкин.

По словам сенатора, у Дальнего Востока огромный туристический потенциал, который нужно реализовывать. Туристическая отрасль — одно из перспективных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.

— Кроме туристической отрасли электронные визы нужны иностранной бизнес-сфере для упрощения визитов в зоны опережающего экономического развития, — отметил Александр Шишкин.

Сейчас на территории ДФО расположено 9 международных "воздушных ворот": Анадырь (Угольный),Петропавловск— Камчатский (Елизово), Благовещенск, Магадан (Сокол),Владивосток (Кневичи), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Якутск. Технически готовы к электронным визам пока только в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

— На данные воздушные пункты пропуска режим электронных виз будет распространен в первую очередь, — заключил Александр Шишкин.

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