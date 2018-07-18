Рост цен изменит прожиточный минимум

Рост цен повлияет на прожиточный минимум. Фото: Александр Ратников

В Минтруда предложили поднять "минимум на жизнь"

18 июля, PrimaMedia. В Минтруда предложили увеличить прожиточный минимум на 4%. В качестве причины указан рост цен на продукты в потребительской корзине, передает ИА AmurMedia.

Проект приказа ведомства об увеличении прожиточного минимума размещен на официальном портале.

"Величина прожиточного минимума за второй квартал 2018 года по сравнению с первым кварталом 2018 года увеличилась на душу населения для трудоспособного населения на 4,0%, для пенсионеров — на 3,8%, для детей — на 4,3%", — сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, Минтруд предлагает во втором квартале установить следующие величины прожиточного минимума:

на душу населения в размере 10 444 рубля

для трудоспособного населения — 11 280 рублей

для пенсионеров — 8583 рубля

для детей — 10 390 рублей

Как отмечает ведомство, цены на продукты питания подросли примерно на 3,8%.