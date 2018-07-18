В данный момент посылки с иностранным товаром, заказанным в зарубежных интернет-магазинах не облагаются пошлиной. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

С россиян будут взимать плату при покупке иностранных товаров в интернет-магазинах

Такую возможность получит правительство России

18 июля, PrimaMedia. Правительство России намерено взимать плату с местных жителей за оплату товаров через иностранные интернет-магазины, передает ИА AmurMedia.

Поправки к данному законопроекту одобрили депутаты в Госдуме и примут его уже во втором чтении, пишет "Ъ".

Стоит отметить, что в данный момент посылки с иностранным товаром, заказанным в зарубежных интернет-магазинах, не облагаются пошлиной, если посылка не превышает 31 кг, а общая сумма заказа не превышает 1000 евро в месяц. В другом случае заказчик обязан оплатить 4 евро за кило.

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